На Lada XRAY больше не устанавливают мотор 1.8

Последние варианты хэтчбека Lada XRAY c двигателем 1,8 л (122 л.с.) исключены из прайс-листов, сообщает Лада.Онлайн. Новыми жертвами оптимизации пали комплектации Comfort, #Club и Luxe с двигателем 1.8 и роботизированной коробкой передач. Ранее в этом же месяце АВТОВАЗ избавился от точно таких же комплектаций с механической коробкой.
Теперь в линейке у Lada XRAY вообще не осталось вариантов со 122-сильным мотором. Все предлагающиеся версии — с двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 106 л.с., который агрегатируется либо с механикой, либо с АМТ — такое сочетание было проанонсировано АВТОВАЗом буквально на днях.
Двигатель 1.8 остался в прайсах только у «приподнятого» XRAY Cross, а также у модели Веста — седан, универсал и их кросс-версии можно выбрать с этим движком, работающим в паре механикой. Пресс-служба производителя такие изменения обычно объясняет тем, что из перечня силовых агрегатов и списков комплектаций планомерно исключаются наименее востребованные варианты.
- Так, например, в феврале 2021 года Lada Vesta лишилась самого дорогого цвета «карфаген», требовавшего доплаты в 18 000 рублей.
Фото: АВТОВАЗ