На Lada XRAY больше не устанавливают мотор 1.8

Такие машины не пользовались популярностью — их не брали ни с МКП, ни с роботом.

Материалы по теме Для XRAY с АКП предложили бюджетные комплектации

Последние варианты хэтчбека Lada XRAY c двигателем 1,8 л (122 л.с.) исключены из прайс-листов, сообщает Лада.Онлайн. Новыми жертвами оптимизации пали комплектации Comfort, #Club и Luxe с двигателем 1.8 и роботизированной коробкой передач. Ранее в этом же месяце АВТОВАЗ избавился от точно таких же комплектаций с механической коробкой.

Теперь в линейке у Lada XRAY вообще не осталось вариантов со 122-сильным мотором. Все предлагающиеся версии — с двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 106 л.с., который агрегатируется либо с механикой, либо с АМТ — такое сочетание было проанонсировано АВТОВАЗом буквально на днях.

Самый доступный XRAY с мотором 1,8 и роботом АМТ стоил 810 900 рублей. А та же комплектация Comfort c движком 1,6 и МКП — всего 760 900 рублей

Двигатель 1.8 остался в прайсах только у «приподнятого» XRAY Cross, а также у модели Веста — седан, универсал и их кросс-версии можно выбрать с этим движком, работающим в паре механикой. Пресс-служба производителя такие изменения обычно объясняет тем, что из перечня силовых агрегатов и списков комплектаций планомерно исключаются наименее востребованные варианты.

Так, например, в феврале 2021 года Lada Vesta лишилась самого дорогого цвета «карфаген», требовавшего доплаты в 18 000 рублей.

Фото: АВТОВАЗ