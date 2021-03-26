На Lada XRAY больше не устанавливают мотор 1.8 — журнал За рулем

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На Lada XRAY больше не устанавливают мотор 1.8

Такие машины не пользовались популярностью — их не брали ни с МКП, ни с роботом.

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Для XRAY с АКП предложили бюджетные комплектации

Последние варианты хэтчбека Lada XRAY c двигателем 1,8 л (122 л.с.) исключены из прайс-листов, сообщает Лада.Онлайн. Новыми жертвами оптимизации пали комплектации Comfort, #Club и Luxe с двигателем 1.8 и роботизированной коробкой передач. Ранее в этом же месяце АВТОВАЗ избавился от точно таких же комплектаций с механической коробкой.

Теперь в линейке у Lada XRAY вообще не осталось вариантов со 122-сильным мотором. Все предлагающиеся версии — с двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 106 л.с., который агрегатируется либо с механикой, либо с АМТ — такое сочетание было проанонсировано АВТОВАЗом буквально на днях.

Самый доступный XRAY с мотором 1,8 и роботом АМТ стоил 810 900 рублей. А та же комплектация Comfort c движком 1,6 и МКП — всего 760 900 рублей
Самый доступный XRAY с мотором 1,8 и роботом АМТ стоил 810 900 рублей. А та же комплектация Comfort c движком 1,6 и МКП — всего 760 900 рублей

Двигатель 1.8 остался в прайсах только у «приподнятого» XRAY Cross, а также у модели Веста — седан, универсал и их кросс-версии можно выбрать с этим движком, работающим в паре механикой. Пресс-служба производителя такие изменения обычно объясняет тем, что из перечня силовых агрегатов и списков комплектаций планомерно исключаются наименее востребованные варианты.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA XRAY (22)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Комфортная езда и полная начинка.

Недостатки:

Довольно высокая стоимость и разрыв с похожими вариантами от рено невелик. Пробку бензобака надо носить собой на кассу АЗС вместе со вставленным в нее откидным ключом т.к 2021г на машине с кучей электроники не сделали лючок от центрального замка) Диллеры обманывают и накручивают за установку защи...

Комментарий:

У меня новый xray 2021 (комплектация club) сломался на 3й день (400км пробег) после приезда из салона. 2ю неделю ждет замены сцепления за мой счёт у диллера т.к в 2021 начали ставить какой-то другой маховик к которому не подходит то сцепление что у них в наличии. Радует хотя бы быстрое реагирован...

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