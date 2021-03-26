VW Multivan нового поколения: первое изображение

Автомобиль седьмой генерации украшает световая планка на решетке радиатора.

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На эскизе VW изображен Transporter седьмого поколения в пассажирском варианте Multivan, и, судя по дизайну передней части, это может быть гибридная версия с подключаемым модулем.

В глаза бросается световая полоска дневных ходовых огней, такое решение уже применялось на других моделях VW, включая Golf, Arteon и электрический внедорожник ID.4.

Бытует мнение, что после того, как меньший Caddy перешел на платформу MQB, Transporter седьмого поколения также пересядет на общую архитектуру Volkswagen Group.

Что касается двигателей, ожидается 2,0-литровый дизель, по крайней мере на фургоне Transporter. Подключаемый гибридный силовой агрегат может оказаться более популярным для варианта Multivan. На T7 PHEV, вероятно, будет та же комбинация, что и в Golf GTE, где 1,4-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом работает с электродвигателем, обеспечивая общую мощность 242 лошадиных силы.

«VW Коммерческие автомобили», скорее всего, будут продавать T7 как с передним, так и с полным приводом, также ожидается бензиновый мотор. Полностью электрический Transporter также не исключен, учитывая, что уже существует такая версия T6.1 благодаря сотрудничеству с немецким тюнинговым ателье ABT.

Transporter следующего поколения и его собрата Multivan, вероятно, представят нам в ближайшие месяцы, ведь автомобили все чаще замечают на испытаниях.

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