VW показал тизер нового пикапа Amarok — журнал За рулем

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VW показал тизер нового пикапа Amarok

Пикап построен на базе Ford Ranger, но внешне на него совсем не похож.

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В свежем тизере VW Amarok показан в конфигурации с двойной кабиной. Помимо задних дверей грузовик также оснащен рейлингами на крыше, светодиодной световой полосой и поперечной балкой в ​​кузове. VW также изменил передний бампер, сделав противотуманные фары более заметными, чем в предыдущем тизере, в то время как яркая X-образная полностью серебристая панель спереди получила более простой дизайн.

Если бы не платформа Ranger, позаимствованная у «Голубого овала», VW, возможно, вообще отказался бы от своего пикапа в конце жизненного цикла модели первого поколения. Новый Amarok тесно связан со следующим поколением Ranger, модели разделят между собой платформу, силовые агрегаты и сборочную площадку, но немцы пообещали полностью оригинальный дизайн.

Сообщается, что VW Commercial Vehicles работает и над двойником Ranger Raptor (заряженная версия), возможно, он будет носить имя Amarok R, чтобы присоединиться к высокопроизводительным модификациям внедорожников, таким как Tiguan, Arteon и Touareg. Если это случится, под его капотом окажется 300 лошадиных сил.

Amarok второго поколения будет запущен в серийное производство в 2022 году на заводе Ford в Сильверстоне в Южной Африке, где будут собирать и новый Ranger.

Чтобы подготовить предприятие для сборки обоих пикапов, Ford в начале прошлого месяца объявил о плане инвестировать более миллиарда долларов в свои производственные мощности в Южной Африке. Это необходимые вложения, поскольку Ranger и Amarok планируют экспортировать в более чем сто стран мира.

Ожидается, что новые Ranger и Amarok дебютируют практически одновременно в середине 2022 года, по поводу судьбы немецкого пикапа в России пока ничего не известно. Мы сделали запрос в коммерческое подразделение VW в России, ждем ответа.

Тизер: Volkswagen

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Отзывы о Volkswagen Amarok (1)

Volkswagen 2011 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Комфортный автомобиль, почти легковой. Если сесть в него с завязанными глазами и потом их открыть, то не сразу поймёшь, что находишься в пикапе. Очень экономичный, с хорошей управляемостью. Тёплый зимой, но только при наличии автономки, т.к. при температурах ниже минус 40 двигатель в движении сил...

Недостатки:

Слишком легковой, пикап 4*4 — белошвейка. Тяжёлое бездорожье не для него, часто приходится менять элементы подвески. Внедорожные зубастые шины тоже не для него: сайлент-блоки и рычаги подвески станут расходными материалами. Топливная аппаратура очень чувствительна к качеству топлива. Большой мину...

Комментарий:

На фирме 8 Амароков. Машина не создана лазить по грязи. Её удел — отечественные дороги с непредсказуемым качеством. При установке дополнительных обвесов, больших дисков колёс можно хорошо покрасоваться среди знакомых. Машина для пикников и, может быть, коттеджных посёлков.

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