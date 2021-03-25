VW показал тизер нового пикапа Amarok

Пикап построен на базе Ford Ranger, но внешне на него совсем не похож.

Материалы по теме VW сделал «спортивный» и очень «спортивный» фургон

В свежем тизере VW Amarok показан в конфигурации с двойной кабиной. Помимо задних дверей грузовик также оснащен рейлингами на крыше, светодиодной световой полосой и поперечной балкой в ​​кузове. VW также изменил передний бампер, сделав противотуманные фары более заметными, чем в предыдущем тизере, в то время как яркая X-образная полностью серебристая панель спереди получила более простой дизайн.

Если бы не платформа Ranger, позаимствованная у «Голубого овала», VW, возможно, вообще отказался бы от своего пикапа в конце жизненного цикла модели первого поколения. Новый Amarok тесно связан со следующим поколением Ranger, модели разделят между собой платформу, силовые агрегаты и сборочную площадку, но немцы пообещали полностью оригинальный дизайн.

Сообщается, что VW Commercial Vehicles работает и над двойником Ranger Raptor (заряженная версия), возможно, он будет носить имя Amarok R, чтобы присоединиться к высокопроизводительным модификациям внедорожников, таким как Tiguan, Arteon и Touareg. Если это случится, под его капотом окажется 300 лошадиных сил.

Amarok второго поколения будет запущен в серийное производство в 2022 году на заводе Ford в Сильверстоне в Южной Африке, где будут собирать и новый Ranger.

Чтобы подготовить предприятие для сборки обоих пикапов, Ford в начале прошлого месяца объявил о плане инвестировать более миллиарда долларов в свои производственные мощности в Южной Африке. Это необходимые вложения, поскольку Ranger и Amarok планируют экспортировать в более чем сто стран мира.

Ожидается, что новые Ranger и Amarok дебютируют практически одновременно в середине 2022 года, по поводу судьбы немецкого пикапа в России пока ничего не известно. Мы сделали запрос в коммерческое подразделение VW в России, ждем ответа.

Совсем недавно VW Amarok перестали продавать в России.

Тизер: Volkswagen