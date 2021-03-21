VW сделал «спортивный» и очень «спортивный» фургон

В Европе Volkswagen Transporter очень популярен. Видимо, поэтому производитель решился на эксперимент.

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Из Volkswagen Transporter T6.1 делали, например, кемпер: для него есть топовые и очень комфортные комплектации. Но мысль превратить неповоротливый фургон в подобие спортивного автомобиля пришла впервые. Впрочем, поступит такой автомобиль в салоны дилеров ограниченным тиражом.



T6.1 Sportline отличается от «гражданской» версии «крутыми» 18-дюймовыми колесами иного дизайна, красной полоской на бампере, измененной подвеской, которая занизила фургон на 30 мм для лучшей управляемости. У автомобиля чуть изменен бампер, и, конечно же, присутствует спойлер на крыше.

В салоне установлены сиденья с отделкой из кожи наппа с красными акцентами. Передние кресла с обогревом, мультимедийная система обновлена, в оснащение входят навигационная система и набор систем помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль, система экстренного автоматического торможения, датчики парковки и камера заднего вида. Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением.

Любопытно, что VW предлагает еще более спортивный вариант этой, уже и так «спортивной» версии. В Sportline Black Edition чуть более темный оттенок тонировки окон для моделей Kombi, матовые черные боковые кузовные панели и «эксклюзивный» цвет колесных дисков. В этой версии улучшена навигационная система, а подвеска получила более сложные настройки.

Что касается мощности, то тут ничего не изменилось — Sportline поставляется со стандартным 2,0-литровым двигателем в 201 л.с. и 7-ступенчатой коробкой передач DSG, до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 8,9 секунды.

Цены на Транспортер в версии Sportline в Британии начинаются с 42 940 фунтов (4 417 924 руб.), Sportline Black Edition — от 49 450 фунтов (5 087 712 руб.). При этом базовый фургон здесь стоит 28 508 фунтов (2 933 074 руб.). Комплектация Sportline будет доступна как для грузовой, так и для пассажирской модификации Transporter, колесная база может быть стандартной или увеличенной.

У нас такой автомобиль вряд ли появится, слишком уж дорогим он получился, да и целевой покупатель не просматривается. В России за Transporter просят от 2 658 500 рублей за 150-сильный дизельный фургон с механической коробкой передач.

Тем временем в Европе уже проходят дорожные испытания разных версий нового VW Transporter T7.



Фото: Volkswagen