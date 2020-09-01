Интерьер фургона во многом напоминает салон нового Volkswagen Golf — изображение хэтчбека даже видно на панели приборов.

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В Европе проходят дорожные испытания разных версий нового VW Transporter T7. Его видели, как минимум, в двух разных странах. При этом фотографам удалось сделать снимки салона.

Если вы внимательно присмотритесь к цифровой приборной панели, то заметите, что на ней изображен не фургон или минивэн, а хэтчбек Golf восьмого поколения. Также видно выбивающийся из стиля козырек панели приборов. Это больше похоже на временное решение, так как он не накрывает экран панели.

Оба прототипа оснащены гибридными силовыми установками с возможностью подзарядки от электросети. Вероятно, в их основе лежит 1,4-литровый турбированный мотор. Подобная установка, которой оснащается Golf GTE, а также Skoda Octavia, имеет внушительную мощность 245 л.с.

Для фургона инженеры могут изменить настройки гибрида, чтобы она лучше соответствовала коммерческой модели, созданной для перевозки пассажиров или тяжелых грузов. Но, как это часто бывает, появится гибрид в продаже не сразу, а в течение примерно полугода после выхода поколения на рынок.

Первое фото салона VW Transporter T7 Интерьер фургона во многом напоминает салон нового Volkswagen Golf — изображение хэтчбека даже видно на панели приборов. Первое фото салона VW Transporter T7

Премьера нового Volkswagen Transporter должна состояться до конца 2020 года.

Тест-драйв Мультивэна нынешнего поколения вы найдете здесь.

Фото: motor1.com