Таксист «развел» клиента на 150 тысяч рублей — журнал За рулем

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Таксист «развел» клиента на 150 тысяч рублей

Мошенник выдавал себя за двух разных людей.

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В полицию Москвы поступило заявление от 35-летнего клиента такси, которого мошенник обманул на 150 000 рублей. Во время поездки в такси гражданин разговорился с водителем на тему покупки подержанного автомобиля, и водитель посоветовал обратиться к его знакомому — он, мол, на этом специализируется.

После окончания поездки пассажир так и сделал — и без труда договорился о сделке. Правда, был в ней один нюанс: требовалась предоплата за приобретаемый автомобиль в размере 150 тысяч рублей, это якобы являлось обязательным условием бронирования конкретной машины, пишет МВД Медиа. «Продавец» уговорил мужчину передать деньги через общего знакомого — водителя такси. А когда незадачливый покупатель так и сделал, просто испарился, перестав выходить на связь.

Сотрудники полиции смогли найти и задержать подозреваемого, хотя никакого «продавца», говорившего с потерпевшим по телефону, не существовало. Всю аферу провернул таксист, 44-летний житель Подмосковья, давший клиенту такси свой собственный номер, побеседовавший с ним от лица своего «знакомого» и убедивший передать деньги себе же.

Против таксиста возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, а следствие тем временем устанавливает, не причастен ли фигурант к другим подобным эпизодам.

  • Несколькими днями ранее в столице произошел другой инцидент, связанный с такси: мужчина не захотел платить за поездку и открыл по машине огонь.

Видео: depositphotos.com, Youtube/МВД МЕДИА

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