Автомобили Lada снова выпускают в Казахстане

Как и предполагалось, сборка переехала с «Азия Авто» на «СарыаркаАвтоПром».

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Пресс-служба Волжского автозавода сообщила о подписании договора между АВТОВАЗом и казахстанской группой компаний «Аллюр», частью которой является автомобильный завод «СарыаркаАвтоПром» в Костанае. Стороны договорились о выпуске автомобилей Lada на мощностях завода. Церемония подписания прошла в присутствии премьер-министра Казахстана Аскара Мамина.

Как говорится в сообщении, в Костанае будут выпускать «широкую линейку Lada в объемах, которые будут необходимы для местного рынка, в полном соответствии с действующей в Казахстане нормативной базой». Детали казахстанского модельного ряда и цифры объемов производства пока не сообщаются, но президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис объявил, что первая модель в производство уже запущена, это внедорожник Lada Niva Travel.

В перспективе предполагается перейти от SKD (крупноузловой сборки) к производству из CKD-комплектов, со сваркой и окраской кузовов, а также предстоит трансформировать дилерскую сеть Lada в Казахстане.

Ранее сборку и продажу российских машин в Казахстане и части Сибири осуществлял холдинг «БИПЭК АВТО — АЗИЯ АВТО», в который входила дилерская сеть, сборочный завод «Азия Авто», а также строящийся завод полного цикла «Азия Авто Казахстан». Сроки запуска этого завода неоднократно переносились.

В феврале 2021 года стало известно, что холдинг нарушил условия промсборки, так и не запустив новый завод, лишился преференций государства и накопил долги. Все сотрудники холдинга уволены с 10 марта.

Фото: АВТОВАЗ