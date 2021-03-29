Известно, кто вы — покупатели Lada Largus — журнал За рулем

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Известно, кто вы — покупатели Lada Largus

В основном это мужчины от 40 лет.

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АВТОВАЗ нарисовал портрет потенциального покупателя модели Lada Largus, сообщает лада.онлайн.

Целевой покупатель Lada Largus — это мужчина — 80%, средний возраст которого 44 года, у него есть дети (возможно, не один ребенок) — 64%, и он не рассматривал к покупке другие модели (кроме 4x4) — 47%. В семье есть и другие автомобили — 49%.

Причины, по которой он остановился на этой модели, прежде всего, цена, вместительность, ремонтопригодность, наличие доступных запчастей, экономичный расход топлива и приспособленность к российским условиям.

На АВТОВАЗе отмечают, что Largus — самый семейный автомобиль в ряду Lada. Напомним, в линейку модели входят фургон, универсал и кросс-версия Largus Cross. У обновленного автомобиля фамильный дизайн передней части, а также новые капот, крылья и фары. Кроме того, модернизирован мотор, появился новый интерьер, улучшена шумоизоляция, появились дополнительные функции.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Largus (11)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам...

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