В основном это мужчины от 40 лет.

АВТОВАЗ нарисовал портрет потенциального покупателя модели Lada Largus, сообщает лада.онлайн.

Целевой покупатель Lada Largus — это мужчина — 80%, средний возраст которого 44 года, у него есть дети (возможно, не один ребенок) — 64%, и он не рассматривал к покупке другие модели (кроме 4x4) — 47%. В семье есть и другие автомобили — 49%.

Причины, по которой он остановился на этой модели, прежде всего, цена, вместительность, ремонтопригодность, наличие доступных запчастей, экономичный расход топлива и приспособленность к российским условиям.

На АВТОВАЗе отмечают, что Largus — самый семейный автомобиль в ряду Lada. Напомним, в линейку модели входят фургон, универсал и кросс-версия Largus Cross. У обновленного автомобиля фамильный дизайн передней части, а также новые капот, крылья и фары. Кроме того, модернизирован мотор, появился новый интерьер, улучшена шумоизоляция, появились дополнительные функции.

Обновленный Lada Largus будет и на метане, эта версия чуть запаздывает.



Фото: АВТОВАЗ