Мазду нарушителя пронзил шлагбаум на ж/д переезде

Инцидент произошел на железнодорожном переезде в Польше и был опубликован местной полицией.

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Это случилось еще 27 января 2021 года в польской Воле Радзишовской (деревня, недалеко от Кракова), но полиция решила опубликовать это видео лишь теперь. На нем водитель автомобиля Mazda не остановился по требованию полиции и предпринял попытку скрыться. Это вынудило стражей порядка начать погоню на служебном автомобиле Kia.

План нарушителя состоял в том, чтобы оторваться от полицейских на железнодорожном переезде, и некоторым образом ему это удалось, хотя и не без ущерба для транспортного средства. Когда водитель подъехал к железнодорожным путям, там уже стояла очередь из машин, и он, вместо того чтобы остановиться и признать нарушение ПДД, выскочил на красный, повернул на встречную полосу и проехал под закрытым шлагбаумом. В результате удара механизм раскололся, и кусок палки пробил ветровое стекло Mazda, совсем немного не достав до водителя.

Несмотря на это, он продолжил движение. Рискованное поведение водителя представляло реальную угрозу для участников дорожного движения, ожидающих перед железнодорожным переездом, и пассажиров поездов.

Полицейские за ним не последовали, притормозив перед шлагбаумом, тем более что поезд был совсем близко и машинисту даже пришлось применить аварийное торможение.

Но стражам порядка все равно удалось задержать нарушителя: он как-то не учел, что все его действия, да и номер автомобиля, попали на камеры, и вычислить его не составило пруда. Впоследствии ему предъявили обвинения в опасном вождении, создании аварийной ситуации, повреждении железнодорожного имущества и неподчинении полиции.

Тормозной путь поезда может достигать нескольких километров, поэтому все, что окажется у него на пути, будет уничтожено.



Видео: YouTube