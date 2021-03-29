У Aurus будет именная резина

Нижнекамский шинный завод зарегистрировал торговое имя Kama Aurus.

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ПАО «Нижнекамскшина» зарегистрировало заявку на товарный знак Kama Aurus.

Это значит, что шины для российских автомобилей премиального класса будут выпускать на нашем предприятии и специально для этих автомобилей.

Вероятно, такие колеса получат только бронированные версии Аурусов, поскольку именно их комплектуют специальной резиной «Кама» с защитой от пробоя, предположил портал Drom.ru. Потому что обычные версии комплектуются шинами Pirelli Scorpion, произведенными также в России.

Ранее директор по маркетингу нижнекамского ТД «Кама» рассказал, что в шинах для Ауруса за основу взята цельнометаллокордная (ЦМК) конструкция, которая применяется сегодня в России лишь для производства грузовых моделей. Ее каркас и брекер (слой между каркасом и протектором) сделаны из сплетенной в сетку стальной проволоки.

Это увеличивает ходимость и прочность колес и дает возможность многократной наварки протектора. Вероятно, это необходимо, учитывая увесистость бронированного президентского Aurus, которому нужны особо прочные шины.

На Aurus Senat в незащищенной модификации устанавливаются шины размерности 255/55 R20.

Что думают иностранцы про наш Aurus, можно узнать здесь.

Фото: EPA/Yuri Kochetkov/ТАСС