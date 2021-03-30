Toyota Camry Fl: известна дата начала продаж

Выпуск обновленной Toyota Camry стартовал на заводе в Петербурге.

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Ожидается, что первые обновленные Toyota Camry поступят к дилерам в апреле текущего года, сообщил «Интерфаксу» источник в автомобильной отрасли.

Автомобиль получил два обновленных атмосферных бензиновых двигателя: 2.0, мощностью 150 л.с., и 2,5 л — 200 л.с. Первый агрегатируется вариатором, второй — 8-ступенчатой АКП.

Бензиновый атмосферный V6 объемом 3,5 литра также устанавливается на автомобиль, он не изменился и выдает мощность 249 л.с.

В рамках обновления у модели слегка изменили дизайн переднего бампера, нижней решетки радиатора и колесных дисков. Появились два новых цвета кузова: синий и красный с эффектом «металлик».

Согласно АЕБ, в январе-феврале 2021 года в России было продано 3183 Toyota Camry (-27,6%).

Обновленную Toyota Camry будут предлагать в 8 комплектациях, подробнее об этом здесь.

Фото: Toyota