Toyota Camry Fl: известна дата начала продаж — журнал За рулем

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Toyota Camry Fl: известна дата начала продаж

Выпуск обновленной Toyota Camry стартовал на заводе в Петербурге.

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Ожидается, что первые обновленные Toyota Camry поступят к дилерам в апреле текущего года, сообщил «Интерфаксу» источник в автомобильной отрасли.

Автомобиль получил два обновленных атмосферных бензиновых двигателя: 2.0, мощностью 150 л.с., и 2,5 л — 200 л.с. Первый агрегатируется вариатором, второй — 8-ступенчатой АКП.

Бензиновый атмосферный V6 объемом 3,5 литра также устанавливается на автомобиль, он не изменился и выдает мощность 249 л.с.

В рамках обновления у модели слегка изменили дизайн переднего бампера, нижней решетки радиатора и колесных дисков. Появились два новых цвета кузова: синий и красный с эффектом «металлик».

Согласно АЕБ, в январе-феврале 2021 года в России было продано 3183 Toyota Camry (-27,6%).

Фото: Toyota

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Отзывы о Toyota Camry (7)

Toyota 2012 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.

Недостатки:

Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.

Комментарий:

Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.

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