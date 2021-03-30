Дежавю: грузовик Evergreen перекрыл движение на шоссе

Все произошло в точности как с контейнеровозом в Суэцком канале — даже угол транспортного средства тот же.

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Вы не поверите! «Вечнозеленый» грузовик-контейнеровоз в точности воссоздал ситуацию в Суэцком канале, перекрыв шоссе в Китае.

Грузовик Evergreen встал поперек шоссе под углом 45 градусов и заблокировал движение. Хотя на контейнере и на корабле гордо написано Evergreen, эта компания несет ответственность только за морское происшествие и наземными перевозками не занимается, о чем было заявлено газете China Times.

Это настоящий подарок для создателей мемов. Угол, под которым встали грузовик-контейнеровоз и корабль, практически идентичны.

Для ликвидации затора, заблокировавшего движение на скоростной автомагистрали Чанчунь — Шэньчжэнь, потребовалось гораздо меньше времени.

Проблемы можно нажить не только в результате аварии, но также из-за внедорожных покатушек, после которых на вас заведут с десяток уголовных дел.

Фото: China Times, vesselfinder.com