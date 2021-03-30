Дежавю: грузовик Evergreen перекрыл движение на шоссе

Вы не поверите! «Вечнозеленый» грузовик-контейнеровоз в точности воссоздал ситуацию в Суэцком канале, перекрыв шоссе в Китае.
Грузовик Evergreen встал поперек шоссе под углом 45 градусов и заблокировал движение. Хотя на контейнере и на корабле гордо написано Evergreen, эта компания несет ответственность только за морское происшествие и наземными перевозками не занимается, о чем было заявлено газете China Times.
Это настоящий подарок для создателей мемов. Угол, под которым встали грузовик-контейнеровоз и корабль, практически идентичны.
Для ликвидации затора, заблокировавшего движение на скоростной автомагистрали Чанчунь — Шэньчжэнь, потребовалось гораздо меньше времени.
- Проблемы можно нажить не только в результате аварии, но также из-за внедорожных покатушек, после которых на вас заведут с десяток уголовных дел.
Фото: China Times, vesselfinder.com