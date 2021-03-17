На ютьюбера завели 18 уголовных дел за внедорожные видео

Проблема в трюках, которые он выполнял на своем пикапе Ram 1500 TRX. Вы можете посмотреть на них сами.

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В различных видеороликах, опубликованных ютьюбером Street Speed 717, он перепрыгивает через речушки или просто ездит по ним, перемешивая дно огромными колесами. Автор видео заявляет, что съемки велись на частной территории, но Пенсильванская комиссия по рыболовству и лодкам (PFBC) ему не верит.

После того как видео молодого человека были размещены в интернете, ему было предъявлено два обвинения в нарушении целостности водных путей и водоразделов, шесть обвинений в загрязнении вод, шесть обвинений в засорении и четыре обвинения в неправомерном использовании имущества и водоемов.

Любитель оффроуда заявил, что в его пикапе нет утечек рабочих жидкостей, а в речках, по которым он ездил, нет крупных обитателей и рыбы. Чем все закончится, пока неизвестно.

Тем временем два видеоролика, в которых он прыгает через речку и ездит по ее руслу, набрали в общей сложности 1,6 миллиона просмотров.

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Фото, видео: YouTube