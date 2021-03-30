Цены на автомобили будут расти на 3% в месяц

К такому выводу пришли эксперты после учета всех факторов, влияющих на стоимость новых машин.

Материалы по теме Машины подорожают сильнее, чем мы думали

За первый квартал 2021 года стоимость новых автомобилей увеличилась на 2–8%. Это произошло из-за падения курса рубля, инфляции и на фоне создавшегося дефицита машин, пишет «Коммерсантъ». Впереди — очередные подорожания, так как падение российской валюты еще до конца не отыграно, инфляция продолжается, а также вводятся повышенные ставки утилизационного сбора. Дилеры уверены, что цены на новые автомобили продолжат расти со скоростью около 3% в месяц.

Курс рубля имеет серьезное влияние на стоимость, так как абсолютно все машины производятся с использованием большого количества иностранных комплектующих.

Это видно по росту цен на машины отечественных брендов. Например, Лада Гранта дорожала уже дважды в этом году. В январе — на 2%, а в марте — еще на 2%, превысив психологическую отметку цены в полмиллиона.

Что касается новых ставок утильсбора, то некоторые бренды к нему уже подготовились и повысили цены не на пару процентов, а на 4–6%. Это, как рассказали в «Авилоне», BMW и Hyundai.

В итоге к августу 2021 года стоимость новых автомобилей может увеличиться на 15%, а к концу года — на 20%.

За шесть лет новые автомобили стали дороже на 67%. Помните, при появлении Лада Гранта стоила менее 250 тысяч рублей, а сегодня — от 510 900 рублей.

Фото: depositphotos.com