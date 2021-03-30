Цены на автомобили будут расти на 3% в месяц

За первый квартал 2021 года стоимость новых автомобилей увеличилась на 2–8%. Это произошло из-за падения курса рубля, инфляции и на фоне создавшегося дефицита машин, пишет «Коммерсантъ». Впереди — очередные подорожания, так как падение российской валюты еще до конца не отыграно, инфляция продолжается, а также вводятся повышенные ставки утилизационного сбора. Дилеры уверены, что цены на новые автомобили продолжат расти со скоростью около 3% в месяц.
Курс рубля имеет серьезное влияние на стоимость, так как абсолютно все машины производятся с использованием большого количества иностранных комплектующих.
Это видно по росту цен на машины отечественных брендов. Например, Лада Гранта дорожала уже дважды в этом году. В январе — на 2%, а в марте — еще на 2%, превысив психологическую отметку цены в полмиллиона.
Что касается новых ставок утильсбора, то некоторые бренды к нему уже подготовились и повысили цены не на пару процентов, а на 4–6%. Это, как рассказали в «Авилоне», BMW и Hyundai.
В итоге к августу 2021 года стоимость новых автомобилей может увеличиться на 15%, а к концу года — на 20%.
- За шесть лет новые автомобили стали дороже на 67%. Помните, при появлении Лада Гранта стоила менее 250 тысяч рублей, а сегодня — от 510 900 рублей.
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