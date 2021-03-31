Фольксваген пошутил раньше времени

Нет, Volkswagen не переименуют в VOLTswagen, это просто первоапрельский розыгрыш.

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Немецкий автопроизводитель перестал отмалчиваться и заявил, что объявление о его ребрендинге в США должно было стать первоапрельской шуткой, пишет The Wall Street Journal.

Напомним, дочерняя компания Volkswagen AG в США во вторник опубликовала релиз (он быстро исчез с сайта), в котором говорилось, что будет переименована в Voltswagen of America, чтобы продвигать свою стратегию по производству электромобилей.

Смену названия тотчас осветили социальные сети и новостные интернет-сайты. Проблема для VW оказалась в том, что все восприняли это серьезно, создавая путаницу в намерениях компании и заставляя команду по связям с общественностью VW оправдываться.

Изначально это было задумано как первоапрельская шутка, чтобы заставить людей говорить об амбициозной стратегии VW в отношении электромобилей, поскольку первый полностью электрический внедорожник ID.4 скоро появится в дилерских центрах США, сказал представитель компании Майк Толберт.

Так и осталось неясным, то ли кто-то перепутал и опубликовал новость раньше времени, то ли это было сделано намеренно, чтобы посмотреть на реакцию публики.

Источник USA Todey даже подозревает, что, возможно, имел место взлом сайта. Об этом он сказал в тот же день на условиях анонимности, потому что сотрудники компании не были уполномочены обсуждать эту тему публично.

Электронное письмо с объявлением об изменении названия и ссылкой на пресс-сайт также было отправлено в некоторые СМИ во вторник утром.

«Мы не хотели никого вводить в заблуждение. Все это — маркетинговая акция, чтобы люди говорили о (первом полностью электрическом кроссовере Volkswagen) ID.4», — заявил представитель компании.

Между тем, Группа VW намерена потребовать компенсацию от бывших топ-менеджеров за то, что они проявили нерешительность и дали разгореться скандалу с дизельгейтом. О программном обеспечении, позволяющем мошенничать с выбросами, главы VW и Audi знали, выяснили сторонние аудиторы.



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