VW требует денег от бывших топ-менеджеров в связи с дизельгейтом

Решение о компенсации было принято по итогам финансовой проверки деятельности топ-менеджеров. «Наблюдательный совет Volkswagen AG завершил начатое в октябре 2015 года расследование причин дизельного скандала и установил виновных», — отмечается в сообщении компании.
В результате предъявлены иски о возмещении ущерба экс-председателю правления группы Мартину Винтеркорну и бывшему члену правления и экс-главе Audi Руперту Штадлеру в связи с нарушением выполнения обязанностей по защите интересов концерна в соответствии с законом об акционерных обществах.
В отчете, подготовленном юридической фирмой Gleiss Lutz, сделан вывод, что двух экс-менеджеров можно обвинить в «халатном нарушении служебных обязанностей». При этом указывается, что несоблюдения служебных обязанностей другими членами правления Volkswagen не выявлено.
После объявления требований о возмещении ущерба Винтеркорн через своих адвокатов заявил, что он сделал все необходимое и не пренебрегал ничем, что могло бы предотвратить ущерб или снизить его.
По версии следствия, Винтеркорн знал, что концерн в 2014 году за десятки миллионов евро обновил программное обеспечение автомобилей, которое не решило проблему с выхлопами, а лишь замаскировало ее, и не предпринял никаких действий.
Винтеркорн ушел в отставку с должности главы VW пять с половиной лет назад, вскоре после того, как был раскрыт скандал с выбросами. Тогда он заявлял, что о нарушениях не знал.
Суд над Винтеркорном начнется осенью.
- Напомним суть дизельгейта, от которого концерн VW понес колоссальные убытки: в 2015 году выяснилось, что автомобили Volkswagen были оснащены программным обеспечением, которое позволяло при проверке занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Выглядело все красиво, а в действительности допустимые нормы были превышены в десятки раз.
Коллаж: «За рулем»