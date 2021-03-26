VW требует денег от бывших топ-менеджеров в связи с дизельгейтом

Автоконцерн Volkswagen предъявит иски о возмещении ущерба экс-главе компании Мартину Винтеркорну и бывшему топ-менеджеру Audi Руперту Штадлеру.

Материалы по теме Вылетели в трубу: к чему приведет «дизельгейт»

Решение о компенсации было принято по итогам финансовой проверки деятельности топ-менеджеров. «Наблюдательный совет Volkswagen AG завершил начатое в октябре 2015 года расследование причин дизельного скандала и установил виновных», — отмечается в сообщении компании.

В результате предъявлены иски о возмещении ущерба экс-председателю правления группы Мартину Винтеркорну и бывшему члену правления и экс-главе Audi Руперту Штадлеру в связи с нарушением выполнения обязанностей по защите интересов концерна в соответствии с законом об акционерных обществах.

В отчете, подготовленном юридической фирмой Gleiss Lutz, сделан вывод, что двух экс-менеджеров можно обвинить в «халатном нарушении служебных обязанностей». При этом указывается, что несоблюдения служебных обязанностей другими членами правления Volkswagen не выявлено.

Слева направо: Руперт Штадлер и Мартин Винтеркорн.

После объявления требований о возмещении ущерба Винтеркорн через своих адвокатов заявил, что он сделал все необходимое и не пренебрегал ничем, что могло бы предотвратить ущерб или снизить его.

По версии следствия, Винтеркорн знал, что концерн в 2014 году за десятки миллионов евро обновил программное обеспечение автомобилей, которое не решило проблему с выхлопами, а лишь замаскировало ее, и не предпринял никаких действий.

Винтеркорн ушел в отставку с должности главы VW пять с половиной лет назад, вскоре после того, как был раскрыт скандал с выбросами. Тогда он заявлял, что о нарушениях не знал.

Суд над Винтеркорном начнется осенью.

Напомним суть дизельгейта, от которого концерн VW понес колоссальные убытки: в 2015 году выяснилось, что автомобили Volkswagen были оснащены программным обеспечением, которое позволяло при проверке занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Выглядело все красиво, а в действительности допустимые нормы были превышены в десятки раз.

Коллаж: «За рулем»