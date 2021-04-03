Выехать с семейной парковки задним ходом новичку непросто. Но мама с папой мужественно не вмешиваются.

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На видео молодая девушка садится в автомобиль и пытается выехать с парковки задним ходом. Кроме ее автомобиля здесь еще две машины, а из окна за движениями своей дочери наблюдают родители и с удовольствием комментируют. Видео выложила в Twitter сама Ким, которая зарегистрирована под ником Callmekimbooo. Менее чем за неделю этот твит набрал более 27 млн просмотров.

В результате девушка ударяет задним бампером припаркованный пикап (видимо, папин), но родители держат себя в руках и не выскакивают при этом из дома, а продолжают наблюдать.

Ким все же удается преодолеть препятствия и выехать с домашней парковки.

Мнения пользователей разделились: одни категоричны и считают, что ей нечего делать за рулем и хорошо бы показать это видео тем, кто ей выдал права, другие поддерживают девушку, отмечая, что не стоит лицемерить — вначале всем приходится нелегко, и каждый, кто водит автомобиль, хотя бы однажды задевал другую машину, гараж или дерево.

Кто-то резонно удивляется, почему родители не переставили автомобили, чтобы дочке было удобнее выехать. Она и сама могла бы попросить ключи и передвинуть машины.

Объяснил поведение родителей пользователь под ником Luis: «То же самое могло бы случиться, если бы она припарковалась на улице. И что тогда? Просить ключи у другого хозяина, чтобы переставить его автомобиль??? Ей следует научиться выезжать с тесных парковок, не всегда это будет легко».

Эта отважная женщина-водитель разговаривает по телефону, в то время как в ее салоне происходит невообразимое!



Видео: YouTube