Устройство поддерживает протоколы Apple CarPlay и Android Auto, а также включает полный набор сервисов Яндекс.Авто.

Материалы по теме Новая мультимедиа для автомобилей Lada: АВТОВАЗ представил EnjoY Pro

В самое ближайшее время официальные дилеры Lada должны начать продажи автомобилей семейства Vesta с новым мультимедийным центром — по разным данным, продажи начнутся 1, 5 или 9 апреля. Сейчас автомобили с таким головным устройством уже в наличии во многих фирменных автосалонах бренда.

Youtube-канал Kviring Drive опубликовал обзор новой ММС, установленной на автомобиле Vesta Sport, от одного из подмосковных дилеров. В кадре мы видим автомобиль в обновленной комплектации — это та же Luxe/Multimedia, но с новым головным устройством. Напомним, мультимедийка получила название EnjoY Pro, и она поддерживает протоколы Apple CarPlay и Android Auto, а также включает полный набор сервисов Яндекс.Авто.

В видео показана новая полезная функция: устройство начинает загружаться с разблокировкой дверей, поэтому к моменту начала движения уже полностью готова к работе. Отметим, что и на выключении тоже есть подобная задержка: устройство отключится только с открытием водительской двери. Автор видео отмечает, что помимо расширившегося функционала заметно, что система стала гораздо быстрее прежней.

АВТОВАЗ запатентовал два подобных устройства — EnjoY Pro с 8-дюймовым экраном ставят на Весту, а 7-дюймовые версии пойдут на Гранту, такие машины окажутся у дилеров уже в мае.

Видео: Youtube/KVIRING DRIVE