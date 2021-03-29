Lada Granta с новой мультимедиа: известны сроки поставок дилерам

Судя по всему, Гранте достанется вариант EnjoY Pro с 7-дюймовым экраном.

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Первые товарные экземпляры модели Lada Granta, оснащенные новой мультимедийной системой, появятся в автосалонах официальных дилеров в мае текущего года. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на имеющееся в распоряжении редакции руководство по проведению заказной кампании для дилеров в мае, где указаны автомобили Granta с MMS (ММС, мультимедийной системой).

Источник делает вывод, что продажи таких машин начнутся в конце весны или начале лета. Таким образом, Гранта в линейке отечественного бренда станет следующей после Весты моделью, у которой обновилась мультимедийная система.

Так выглядит новая мультимедиа EnjoY Pro для старшей модели, Lada Vesta. Скорее всего, Гранте достанется вариант такой же ММС с меньшим экраном

Головное устройство нового поколения для автомобилей Lada уже представлено. Мультимедийка получила название EnjoY Pro; у нее есть поддержка Яндекс.Авто, Apple CarPlay и Android Auto, а также технологии объемного звучания, имеется голосовое управление и картинка с камеры заднего вида с динамической разметкой. Запатентованы варианты 8" и 7".

Ресурс Avtograd News представил, как будет выглядеть новая ММС на Гранте

По неофициальным данным, модель Lada Vesta с 8-дюймовым вариантом дисплея с марта 2021 года уже поставляется дилерам, а старт продаж начинается в апреле.

Что касается Гранты, то у нее в мае-июне ожидается еще одно обновление: дилеры получат машины с новым 90-сильным мотором.

Фото: АВТОВАЗ, Avtograd News