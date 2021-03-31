VW раскрыл даты дебюта новых Multivan T7 и Amarok

Интересно: появление T7 не означает, что T6.1 перестанут выпускать.

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Компания «Volkswagen Коммерческие автомобили» провела виртуальную пресс-конференцию, где подвела итоги 2020 года и рассказала о своих планах. Было сделано несколько заявлений относительно судьбы ожидаемых новинок — минивэна T7 и пикапа Amarok.

Генеральный директор VW Commercial Vehicles Карстен Интра вышел на сцену, чтобы лично объявить — T7 будет представлен в июне. Однако следует отметить, что он имел в виду только пассажирскую версию Multivan, а не коммерческий фургон. Грузовая версия T6.1 продолжит использоваться в качестве коммерческого автомобиля и после презентации нового поколения.

Новый Multivan с самого начала будут предлагать с подключаемым гибридным силовым агрегатом. Говоря об электрификации, отметили, что к T7 в 2022 году присоединится широко разрекламированный в Европе полностью электрический фургон ID Buzz.

Что касается среднеразмерного пикапа Amarok, то его второе поколение дебютирует в 2022 году. Он будет базироваться на той же платформе, что и новый Ford Ranger, но иметь при этом запатентованный иной дизайн. Карстен Интра пообещал, что во внедорожнике будет прослеживаться четкий дизайнерский стиль VW.

Производство Amarok текущего поколения завершилось в прошлом году на заводе компании в Ганновере в Германии. Пикап следующего поколения будут собирать на заводе Ford в Сильверстоне (Южная Африка), куда сейчас вкладывают большие средства для увеличения производственных мощностей.

В рамках сотрудничества VW и Ford немецкий производитель построит компактный фургон для «голубого овала» на базе последней модели Caddy. Следующий Transit Connect будут выпускать на заводе VW в Познани (Польша), где с прошлого года собирают родственную модель Caddy.

Ford планирует использовать платформу MEB VW Group для будущих электромобилей. Также частью сделки является коммерческий автомобиль Transporter следующего поколения, его двойником станет Transit Custom, который появится в 2023 году, его собираются выпускать на заводе Ford в Коджаэли (Турция).