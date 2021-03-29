VW T7 показался на тестах еще до дебюта

Всего несколько дней назад Volkswagen представил тизер Transporter седьмого поколения, а теперь можно посмотреть «живые» фото с испытаний.

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На фото представлены прототипы T7 Multivan пассажирской версии нового минивэна. Камуфляжная лента Volkswagen на передней части в значительной степени не имеет смысла, поскольку благодаря тизеру уже известно, что она скрывает светодиодную полосу, соединяющую фары.

Участки нижней части бампера еще закрыты черной пленкой, но, в целом, маскировки мало, что говорит о том, что автомобиль вот-вот будет представлен широкой публике.

Бросается в глаза, что в новом Транспортере использован тот же язык дизайна, что и в новом Caddy, хотя компания этого и не скрывала. Сходство будет не только визуальным, поскольку известно, что T7 базируется на платформе MQB, которая также лежит в основе его более компактного собрата. Эта архитектура должна привнести в Transporter множество технологий Гольфа, в том числе двухэкранную приборную панель хэтчбека.

Что касается грузовой версии, то ожидается, что 2,0-литровый дизельный двигатель TDI останется предпочтительным для большинства клиентов в Европе. Пассажирский вариант может стать более популярным с подключаемым гибридным вариантом. Возможно, 1,4-литровый двигатель с турбонаддувом будет поддерживаться электродвигателем, с выходной мощностью силового агрегата 242 лошадиные силы. Полностью электрический автомобиль в линейке также не исключен.

Ожидаем также, что официальную дату дебюта автомобиля назначат совсем скоро.

А пока Фольксваген придумывает новые версии для Транспортера текущей, шестой генерации, например спортивную.