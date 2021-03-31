На АЗС может появиться бензин из Белоруссии

Об импорте топлива задумалось российское правительство.

Материалы по теме За неделю бензин в России подорожал на 12 копеек

В последние годы Россия сокращала импорт белорусских нефтепродуктов, а в 2020 году на фоне пандемии даже защищала от слишком дешевого бензина внутренний рынок.

Теперь же правительство поручило Минэнерго и МИД РФ до 15 апреля проработать вопрос о поставках бензина из Белоруссии, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на внутренние источники.

Такое поручение дал вице-премьер Александр Новак по итогам совещания с нефтекомпаниями в связи с ситуацией на топливном рынке РФ. Сейчас стоимость топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже незначительно снижается, однако цены по-прежнему высокие.

Белорусское топливо исторически завозили в западные регионы России, однако в последние несколько лет импорт резко упал, поскольку белорусским производителям выгоднее продавать топливо в Северо-Западную Европу и на Украину.

Сейчас Россия хотя и не импортирует топливо из Белоруссии, с этого года оно в больших объемах поставляется транзитом в порты на российской Балтике для перевалки на экспорт. Поставки были переориентированы из прибалтийских портов из-за реакции стран Прибалтики на подавление протестов в Минске.

Если нефть на мировом рынке будет дешеветь и поставки в Северо-Западную Европу станут сопоставимы по цене с поставкой в Россию, что, скорее всего, произойдет при цене Urals ниже 60 долларов за баррель, белорусский бензин появится в продаже на СПб бирже по привлекательным ценам. А после отправится на заправки, прежде всего, Брянской и Смоленской областей, Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти, а также Калининграда.

О риске существенного роста цен на топливо к концу года предупредил и Независимый топливный союз. Но в Минэнерго ответили, что держат ситуацию под контролем.

Фото: Depositphotos