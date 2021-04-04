У сотрудника автофирмы возник конфликт с руководством, и он уволился. Но выплаты долга по зарплате смог добиться лишь с помощью министерства труда, но... не обрадовался.

Материалы по теме Пчелы летали по салону, а водитель болтала по телефону

Компания OK Walker Luxury Autoworks из Пичтри-Сити (штат Джорджия, США) известна в узких кругах тем, что построила Ford Mustang для фильма Клинта Иствуда «Крученый мяч» и пыталась установить мировой рекорд скорости. Однако на днях она прославилась совсем другой историей.

Андреас Флэтен рассказал в Instagram о своем конфликте с компанией. Перед трудоустройством он предупреждал, что будет уходить ровно в 17:00 — надо забирать ребенка из детского сада. Однако стоило ему приступить к работе, как выяснилось, что рабочий день не особо нормированный. Андреас уволился, но зарплату за последнюю неделю ему так и не выдали. Работник нажаловался в министерство труда США...

И вот однажды перед домом Андреса появилась груда медных, дурно пахнущих монет. Среди них лежал конверт, на котором было нацарапано ругательство, а внутри — квитанция ​​о зарплате.

Вместе с подругой он потратил несколько часов, чтобы перевезти на тачке 220 кг монет в гараж. Он высыпал их в чан с мылом для посуды, но оказалось, чтобы удалить жир, требуется оттирать каждую монету отдельно. По всей видимости монеты искупали в технической жидкости, используемой в системе гидроусилителя руля. Всего там было 91 500 центов, или 915 долларов (около 69 тыс. рублей), долга по заработной плате.

Мужчина хотел подать иск к компании, но представитель министерства труда США ответил: «В правилах нет ничего, что диктует, какими банкнотами или монетами работник должен получать зарплату». Вероятно, владелец автомастерской посоветовался с юристами, прежде чем выкинуть такой трюк.

Это тоже американская история: в лесах Северной Калифорнии вы найдете самый прикольный указатель дороги.



Фото: Instagram, Olivia Oxley