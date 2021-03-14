Будете в глухих лесах Северной Калифорнии — выйдете к людям.

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Однажды на сайте Reddit пользователь разместил эту фотку машины на дереве и спросил посетителей: я снял ее в лесах Калифорнии. Есть идеи, кто это сделал, зачем и как? Нашлись два ответа из трех.

Один из пользователей рассказал, как несколько лет назад решил навестить приятеля, проживающего в Северной Калифорнии, недалеко от городка Гарбервилль.

Дик, отработав 40 лет врачом, вышел на пенсию и поселился в этих краях, решив скрыться от цивилизации и жить в гармонии с природой. Поскольку места тут глухие, дорогу спросить не у кого, он сказал, что ориентиром к его жилищу будут служить «грузовик и дерево».

Приятель по колледжу даже не предполагал, что пикап окажется висящим на дереве! Дик и его дети подняли его туда несколько лет назад, сняв двигатель и трансмиссию, чтобы облегчить конструкцию. Им показалось, что такой указатель будет информативным и оригинальным. Тем более что никакие чиновники не могли этого запретить: места настолько глухие, что чиновников здесь не водится.

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Фото: Reddit