Свадьба на 100+ гостей в пандемию? Есть оригинальное авторешение!

Оригинальную свадебную церемонию организовала пара из Италии, сообщает газета la Repubblica. На торжество было приглашено сто тридцать гостей, при этом никто не нарушал условий карантина. Джулия Флориан и Паоло Бавареско сделали все в формате drive-in: 56 припаркованных автомобилей и дюжина официантов, раздающих бокалы с вином, безалкогольные коктейли и закуски различных видов.
Правила, запрещающие торжества с большим количеством гостей, поставили молодых перед выбором: отложить церемонию на неопределенный срок или провести ее в узком кругу. «Но мы не хотели ничего откладывать или делать скучное мероприятие, поэтому нашли третье решение», — гордо говорит Джулия, которая продумала все до мелочей.
Молодожены определили площадку, достаточно большую, чтобы вместить все машины гостей, и расчертили места, чтобы расположить автомобили в виде полукруга. В центре были они, беседка, торт, цветы и поцелуи. Сначала церемония прошла в церкви, а после мессы все гости праздновали в машинах с опущенными окнами.
Официанты раздавали несладкое печенье и закуски, которыми гости могли безопасно наслаждаться в салонах своих машин. Молодоженов приветствовали воздушными шарами и гудками. После раунда аперитивов гостей ждал сюрприз: ланч-бокс с настоящим обедом из ресторана на основе паэльи или лазаньи.
«Мы очень волновались, боялись потерпеть неудачу, но в конце концов вечеринка прошла очень весело», — комментирует пара, теперь вынужденная отложить медовый месяц. «На это еще будет время, главное было — собраться вместе в этот очень важный для нас день».
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Фото: la Repubblica
Видео: YouTube