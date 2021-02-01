Свадьба на 100+ гостей в пандемию? Есть оригинальное авторешение!

Гости сидели в машинах, а официанты разносили угощения в ланч-боксах и передавали в окна.

Материалы по теме Открытые окна автомобиля снижают риск заражения. Кто бы мог подумать!

Оригинальную свадебную церемонию организовала пара из Италии, сообщает газета la Repubblica. На торжество было приглашено сто тридцать гостей, при этом никто не нарушал условий карантина. Джулия Флориан и Паоло Бавареско сделали все в формате drive-in: 56 припаркованных автомобилей и дюжина официантов, раздающих бокалы с вином, безалкогольные коктейли и закуски различных видов.

Правила, запрещающие торжества с большим количеством гостей, поставили молодых перед выбором: отложить церемонию на неопределенный срок или провести ее в узком кругу. «Но мы не хотели ничего откладывать или делать скучное мероприятие, поэтому нашли третье решение», — гордо говорит Джулия, которая продумала все до мелочей.

Молодожены определили площадку, достаточно большую, чтобы вместить все машины гостей, и расчертили места, чтобы расположить автомобили в виде полукруга. В центре были они, беседка, торт, цветы и поцелуи. Сначала церемония прошла в церкви, а после мессы все гости праздновали в машинах с опущенными окнами.

Официанты раздавали несладкое печенье и закуски, которыми гости могли безопасно наслаждаться в салонах своих машин. Молодоженов приветствовали воздушными шарами и гудками. После раунда аперитивов гостей ждал сюрприз: ланч-бокс с настоящим обедом из ресторана на основе паэльи или лазаньи.

«Мы очень волновались, боялись потерпеть неудачу, но в конце концов вечеринка прошла очень весело», — комментирует пара, теперь вынужденная отложить медовый месяц. «На это еще будет время, главное было — собраться вместе в этот очень важный для нас день».

А здесь трогательный подарок на Новый год от Lamborghini . В пандемию.



Фото: la Repubblica

Видео: YouTube