К праворульным машинам предъявят новые требования

Оно будет касаться фар и направленности их света.

Праворульные автомобили, созданные для езды по левым полосам движения, оснащаются фарами, освещающими левую обочину. В странах с правосторонним движением такие машины не освещают обочину (правую), но при этом слепят водителей встречного транспорта. Следовательно, фары в таких машинах нужно либо перенастраивать, что практически невозможно — приходится, как минимум, менять оптический элемент ближнего света либо заменять фары полностью, если существуют их аналоги для леворульных автомобилей.

При этом пройти техосмотр, новые нормы которого вступят в силу с октября 2021 года, с фарами, «косящими» влево, будет невозможно, напоминают «Известия». В большей степени это коснется автовладельцев Дальнего Востока и Сибири, где очень много машин с правым рулем. Всего в нашей стране зарегистрировано 3,34 млн праворульных автомобилей, что, согласно данным «Автостата», составляет почти 8% автопарка. Для справки, одна фара для популярного внедорожника Toyota Land Cruiser Prado стоит около 20 тысяч рублей.

О проблемах новой системы техосмотра вы можете узнать здесь.

Фото: Mazda