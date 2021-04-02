Ford отзывает 2,9 тыс. автомобилей: из-за коррозии

Под отзывную кампанию попали 2897 автомобилей моделей Mondeo, Galaxy и S-MAX, изготовленных с 24 сентября 2014 года по 26 августа 2015 года.

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Выяснилось, что при эксплуатации некоторых автомобилей в условиях высокой коррозии, связанной с применением дорожной соли, может возникнуть трещина одного или нескольких из трех болтов электродвигателя рулевого механизма из-за коррозии.

«Это может привести к потере усиления рулевого механизма, механическая связь между рулевым колесом и дорогой будут постоянно поддерживаться. Система рулевого механизма по умолчанию перейдет в ручной режим рулевого управления, что позволит управлять автомобилем безопасным и контролируемым образом», — говорится в сообщении Росстандарта.

Владельцев ждут на сервисе, где проверят состояние болтов крепления электродвигателя рулевого механизма и заменят на новые, с нанесением ингибитора коррозии, а в случаях их отсутствия или поломки — целиком заменят рулевой механизм.

Дилеры уведомят клиентов о необходимости заехать на сервис для проведения проверки и ремонта. Можно и самостоятельно сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, чтобы понять, участвует ли автомобиль в сервисной кампании.

Все работы в рамках отзывных кампаний проводят за счет производителя.

Напомним, в 2019 году Форд практически ушел из России, оставив в производстве и продаже лишь коммерческие автомобили Transit, но обслуживание уже проданных легковых машин и гарантийные обязательства осуществляются в полной мере.

Фото: Ford