Почти четверть российских автомобилистов подвержены суевериям.

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По итогам опроса, в котором приняли участие около 3 тысяч респондентов из крупных городов России, оказалось, что примерно каждый четвертый автомобилист (23%) верит в приметы. Исследование провели специалисты РГС Банка.

Самые суеверные водители живут в Челябинске и Барнауле, 29% и 28% соответственно.

Наиболее популярной среди автомобилистов оказалась примета «помыть машину — к дождю» — так считают 34% респондентов.

Очень распространены и «финансовые» приметы: 28% считают, что «птичий помет на кузове — к прибыли», а 24% верят, что покупать авто у богатого — к успеху.

Интересно, что каждый девятый (12%) владелец автомобиля уверен: если ругать машину, это приведет к поломке. А 9% никогда не пересчитывают деньги в салоне, так как не хотят налететь на штраф, и не свистят — это приводит к потере денег.

Тем не менее большинство (77%) российских автомобилистов оказались несуеверными. Больше всего рационалистов ездит по дорогам Ростова-на-Дону — 86%. 76% отметили, что не возят в своем автомобиле никакие талисманы и сувениры на удачу, а 67% не верят даже в «счастливые» числа, в том числе на номерных знаках. 13% автовладельцев готовы довольствоваться доставшимся при регистрации в ГИБДД номерами. И только 7% владельцев автомобиля приобрели себе особенный номер на удачу, несмотря на то что с 1 января 2021 года сделать это стало гораздо проще, официально приобретать статусные и «красивые» автономера можно через Госуслуги.

Что касается такого большого процента неверящих в приметы, то есть подозрение, что многие просто стесняются сознаваться в своих суевериях. На самом деле мало найдется водителей, у которых не было бы своих примет относительно автомобилей и обращения с ними. Некоторые даже разговаривают с машинами, дают им имена или дарят подарки. При этом самые распространенные приметы, так и или иначе, связаны с деньгами или расходами, отмечают банковские специалисты.

А в какие приметы верите вы?

Еще говорят, что хлам и грязь в машине притягивают сгустки негативной энергии. Самые распространенные приметы и суеверия водителей — в нашей фотоподборке.

Фото: Depositphotos