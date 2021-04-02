Топ-7 шуток автопроизводителей в День дурака 2021

1 апреля в этом году удалось, а некоторые розыгрыши… до слез. Особенно заявление BMW.

Мы уже публиковали список того, как решили подшутить над авто- и мотолюбителями российские представительства марок. Теперь давайте посмотрим, что подготовили в штаб-квартирах автопроизводителей.

Ни одну из этих новостей вы не найдете в лентах, так как ушлые автожурналисты лихо отсекли их, чтобы не вводить в заблуждение своих читателей.

Кофейня Bentley в стиле Бонда, Джеймса Бонда

Помните вращающиеся номерные знаки автомобиля Агента 007? Вот тут то же самое, но в салоне. Вращаться вдруг стал дисплей информационно-развлекательной системы, а за ним спряталась кофемашина.

Skoda спасает певцов, которым гланды мешают

Нет ничего плохого, если вы делаете что-то плохо. Только не на людях, конечно. Например, фальшиво поете. Но Шкода пообещала исправить ситуацию и презентовала 1 апреля систему, которая воспроизводит пение водителя через динамики, предварительно его улучшая. Честно говоря, отличная идея! Жаль, что только шутка.

Ржавая краска для придания раритетности Porsche

Компания объявила о появлении нового цвета — ржавого. Благодаря этой искусственной патине новые автомобили выглядят старше. Идея не нова, а в автомастерских вам могут оклеить машину пленкой, например, с принтом ржавчины, облезлой краски и заклепками.

Альфильтр Ромео

Вы же знаете про фильтры для фото в Instagram — это спасение для некудышных фотографов всего мира. Это навело, видимо, Alfa Romeo на мысль «создать» фильтры для стекол автомобиля, чтобы пейзаж за окном всегда был прекраснее, чем он есть на самом деле. В теории, можно менять фильтры окон с помощью специальной функции информационно-развлекательной системы. Было бы неплохо, особенно при сегодняшней погоде.

BMW отказалась от поворотников

Действительно, если владельцы BMW не используют поворотники, то зачем устанавливать? Вот и решили в компании подшутить над своими клиентами, а заодно призвать их к порядку.

Новый запах Mercedes — Benz

Розыгрыш заключался в том, что в новых автомобилях марки теперь будет пахнуть как в библиотеке — книгами. Причем книгами старыми — новый аромат коллекции. А вот смысл шутки понять непросто. То ли так хотели подчеркнуть имидж марки и обрисовать образ ее фанатов, то ли это призыв больше читать.

Суперскользкий Super 7

Автомобиль Caterham Super 7 в России мало известен, а его производитель вчера заявил, что приступает к выпуску вазелина, который поможет людям забираться в автомобили и вылазить из них. Почему не майонез, как в той песне «Уральских пельменей»?

Как снимают автомобильную рекламу? Это вас тоже позабавит.

Фото, видео: компании-производители