Водитель уходил от погони и снес двери автосалона

Сначала инспекторы Красноярска преследовали нетрезвого водителя, но по доброй воле он сдаваться не собирался.

Материалы по теме Инспектор ДПС на ходу запрыгнул в машину нарушителя

Ночью к экипажу ДПС, патрулировавшему территорию Емельяновского района, обратился автомобилист и сообщил, что в нескольких километрах видел иномарку, которой управляет нетрезвый водитель. Экипаж направился в указанную сторону, и вскоре показалась Тойота, которая маневрировала на проезжей части с включенным дальним светом.

Останавливаться водитель не пожелал, и экипаж с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами начал преследовать нарушителя.

Чтобы остановить транспортное средство, которое представляло опасность для других водителей и пешеходов, инспекторы ДПС попытались заблокировать его патрульным автомобилем на одном из перекрестков города. Однако водитель продолжил ехать, столкнулся с экипажем и умчался с места ДТП.

На видео мы наблюдаем, как он въезжает в здание одного из автосалонов в Центральном районе краевого центра. При этом он повредил находящуюся внутри дорогую иномарку. После чего полицейские задержали нарушителя.

На него составлено сразу несколько административных материалов: неповиновение требованию полиции, проезд на красный, выезд на полосу встречного движения, оставление места происшествия.

Водителю грозит штраф и лишение водительских прав. 34-летнего мужчину доставили в медучреждение для определения возможного алкогольного либо наркотического опьянения.

Также сотрудники полиции установили, что накануне нарушитель приходил в этот автосалон и повздорил с охранником. В результате сотрудниками полиции в отношении него был составлен еще один административный материал по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ «Хулиганство».

Резонансное ДТП вчера произошло на Садовом кольце в Москве. Известный блогер Эдвард Бил выехал на встречку, в результате чего разбились пять автомобилей. Одна женщина-водитель получила серьезные травмы. Позже выяснилось, что за автомобилем виновника аварии числится 566 нарушений.



Видео: YouTube