Найдена стоянка с новыми грузовиками ЗИЛ

Выпущены еще в 1990-х, но все имеют нулевой пробег.

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Десятки никогда не эксплуатировавшихся грузовиков отечественной марки ЗИЛ обнаружились в Майкопе, сообщает «Русский автомобиль» со ссылкой на телеграм-канал Retrobus. Все машины — трехосные грузовики ЗИЛ-133Г4 с колесной схемой 6х4. Это поздняя модификация «сто тридцать третьего», комплектовавшегося уже кабиной от ЗИЛ-4331.

Как известно, двухосный ЗИЛ-4331 в свое время планировался как замена ЗИЛ-130, но по факту долгое время, практически до финала завода ЗИЛ, два поколения выпускались параллельно. А вот у трехосной модификации действительно произошла смена генераций: ранний ЗИЛ-133 (и его версии) от позднего ЗИЛ-133Г4 внешне можно отличить как раз по кабине.

Найденные в Майкопе экземпляры были выпущены в середине 1990-х и все это время находились на складах Росрезерва. Сейчас они списаны. Источник сообщает, что грузовики выставлены на продажу на сайтах объявлений.

За каждый такой автомобиль просят 400 000 рублей. Правда, если покупать такой автомобиль под эксплуатацию, будет две проблемы: отсутствие ПТС и редкий дизель ЗИЛ-645 производства Ярцевского завода двигателей. На такой мотор практически невозможно найти запчасти.

В Миассе энтузиаст восстановил легендарный УралЗиС-355М из 1950-х .

Фото: Retrobus