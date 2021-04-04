Что такое «капсула времени»? Смотрим на примере новой (!) ВАЗ-21099

Экземпляр по нынешним временам действительно редкий — его чистая история практически не вызывает вопросов.

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Словосочетание «капсула времени» в последнее время можно слышать довольно часто — новые автомобили, десятилетиями стоявшие в гаражах, а теперь извлеченные на белый свет, вызывают волну интереса, густо замешанную на ностальгии. Youtube-канал проекта Lada History снял видео с этим словосочетанием в названии, но этот ролик сильно выделяется из ряда других.

Видео вполне можно рассматривать как своего рода инструкцию по тому, как отличить настоящую «капсулу времени» от просто автомобиля, который за нее выдается. В ролике показан целый ряд моментов, характерных именно для машин, сошедших с конвейера, которые невозможно повторить, если машину «делать», стараясь привести ее к виду новой.

А еще разъяснена ситуация с пломбами на дверях, которые в последнее время очень часто подаются как неопровержимое доказательство того, что перед нами действительно машина из прошлого с нулевым пробегом.

Кроме того, видео примечательно своей исторической частью — подробно и с важными акцентами рассказана вся история модели ВАЗ-21099. Этот седан был очень массовым и популярным в России 1990-2000-х.

А вот у другого отечественного седана судьба оказалась совсем другой: ГАЗ-3105 Волга была выпущена тиражом всего 200 экземпляров, и один из них чудом уцелел.

Видео: Youtube/LADA HISTORY