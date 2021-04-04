Новый КАМАЗ капотной компоновки: вся информация

Плавность хода, развесовка, управляемость — у такой машины несколько преимуществ перед традиционным КАМАЗом.

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Кабина грузовика, имеющая капотную компоновку, дает в автоспорте ряд преимуществ. После появления первых таких машин на ралли-рейдах «Дакар» в российской команде КАМАЗ-мастер приняли решение построить такой экспериментальный автомобиль. Youtube-канал коллектива подробно рассказал об этой машине в рамках тренировок пилотов перед началом нового спортивного сезона.

В команде рассказали, что первые работы по грузовику КАМАЗ-43509К стартовали в 2014 году, а весной 2015 года он уже выехал на тесты. Сейчас под капотом у него — знакомая по актуальным «боевым» машинам КАМАЗ-43509 13-литровая турбодизельная шестерка Cummins с промежуточным охлаждением. А вот переднюю подвеску пришлось делать полностью оригинальной — существующая не подошла, в кабине сильно трясло.

Но когда все элементы конструкции собрались воедино, из экспериментального грузовика удалось «вытащить» все плюсы, которые дает капотная компоновка. В высоких песчаных дюнах на таком грузовике приходится привыкать к особенностям обзорности, зато на серьезном бездорожье открывается преимущество плавности хода и, как следствие комфортности, благодаря которой можно держать скорость на несколько км/ч выше.

Кроме того, как рассказал пятикратный победитель «Дакара» Эдуард Николаев, управляемость и чувство машины в виражах на КАМАЗ-43509К лучше, поэтому извилистые узкие трассы тоже получается преодолевать быстрее.

В настоящее время КАМАЗ не выпускает серийные грузовики капотной компоновки, поэтому путь на трассы «Дакара» этой машине пока заказан. Хотя обрывочные сведения о подобных перспективах все же периодически появляются, поэтому кто знает...

Кстати, КАМАЗ-43509К «засветился» в новом сериале «Мастер», посвященном участию российской команды в ралли-рейдах, и в кадре этим грузовиком управляет как раз Эдуард Николаев.

Фото: Red Bull

Видео: Youtube/KAMAZ-master