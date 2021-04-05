Renault Duster из России поедет в страны СНГ

Таким образом Renault собирается поставлять на экспорт весь производимый в России модельный ряд.

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С апреля первые автомобили Duster новой генерации будут представлены на рынке Белоруссии, а чуть позже — в Казахстане, Азербайджане, Армении и Киргизстане.

В странах СНГ кроссовер, как и в самой России, пользуется большим спросом. За девять лет на экспорт отправили более 32 000 автомобилей (1-е поколение), причем основными рынками стали Казахстан (16 543 ед.) и Беларусь (15 792 ед.), где условия эксплуатации очень похожи.

Чаще всего покупают полноприводные кроссоверы с механической коробкой передач.

Таким образом, Renault Россия будет экспортировать все выпускаемые у нас машины: Logan, Logan Stepway, Sandero, Sandero Stepway, Kaptur и Arkana.

Так же, как и в России, на новый Renault Duster в странах СНГ действует гарантия три года или 100 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше).

Какой Duster предпочесть: с бензиновым или дизельным мотором — разбирался наш автор.

Фото: Renault