Renault Duster из России поедет в страны СНГ — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Renault Duster из России поедет в страны СНГ

Таким образом Renault собирается поставлять на экспорт весь производимый в России модельный ряд.

Материалы по теме
Новый Duster: резкие отзывы первых покупателей

С апреля первые автомобили Duster новой генерации будут представлены на рынке Белоруссии, а чуть позже — в Казахстане, Азербайджане, Армении и Киргизстане.

В странах СНГ кроссовер, как и в самой России, пользуется большим спросом. За девять лет на экспорт отправили более 32 000 автомобилей (1-е поколение), причем основными рынками стали Казахстан (16 543 ед.) и Беларусь (15 792 ед.), где условия эксплуатации очень похожи.

Чаще всего покупают полноприводные кроссоверы с механической коробкой передач.

Таким образом, Renault Россия будет экспортировать все выпускаемые у нас машины: Logan, Logan Stepway, Sandero, Sandero Stepway, Kaptur и Arkana.

Так же, как и в России, на новый Renault Duster в странах СНГ действует гарантия три года или 100 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше).

Фото: Renault

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
211
Оцените материал
0:0

Отзывы о Renault Duster (20)

Renault 2013 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

4*4 ДИЗЕЛЬ 90 л.с. не прихотливый в эксплуатации, тяговитый и экономичный мотор, адекватные по цене расходники и запчасти, мягкая подвеска, неплохая проходимость.

Недостатки:

Крайне неудобное расположение топливного фильтра, слабое ЛКП в низу дверных проемов (протирается дверными уплотнителями) нет электрообогрева лобового стела (в районе дворников и по контору, зимой обмерзает), отсутствует штатный подлокотник между передних сидений.

Комментарий:

Во всем остальном отличный честный автомобиль, Покупал специально дизель так как даже 2 литровый мотор на тест драйве "не ехал" вообще. Быстро прогреваемый салон (за счет электротэнов) отличный кондиционер (не климат) объездил на нем почти пол РОССИИ и в жару и в холод, еще не разу не п...

Написать отзыв

Читать комментарии
Загрузка...