На 193 улицах Москвы увеличили стоимость парковки

Кроме того, в столице ввели новые платные парковки и повысили цены на эвакуацию.

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Стоимость парковки

С 5 апреля изменились тарифы на автостоянку на 193 столичных улицах, сообщил Департамент столичного транспорта.

«Стоимость парковки — это регулятор того, есть свободные места на парковке или нет. Если платная парковка занята все время более чем на 90% — значит стоимость надо изменить, а если она пустует — цену можно снизить. Это важно для того, чтобы местные жители и другие водители могли найти свободные парковочные места и улицы загружались равномерно», — объяснили повышение цен в департаменте.

На тех улицах, где парковки загружены на 96%, будет действовать повышенный тариф 380 рублей в час в дневное время, 200 рублей в час — в ночное. Например, час стоянки в Малом Ивановском переулке, на Покровском и Чистопрудном бульварах днем повышается с 200 до 380 рублей. Список улиц можно найти тут.

На некоторых улицах ввели дифференцированный тариф; так, в Аристарховском, Новопресненском, Живаревом переулках он изменился с 60 руб. в час на меняющийся в зависимости от времени (50 руб. — первые полчаса, далее — 150 руб. в час).

А на таких, как 2-й и 4-й Самотечные переулки, Средняя Переяславская улица, Дербеневская набережная, стоимость снизилась со 150 до 60 рублей.

В Дептрансе заверили, что тарифы повысят лишь на 10% платных парковочных мест в столице, которые загружены на 96% и более, но эффект ощутит весь город, так как это предотвратит блуждающий трафик, когда машины подолгу ездят в поисках парковочного места и создают дополнительные пробки.

Шесть стоянок со шлагбаумами у станций метро «Черкизовская», «Бульвар Рокоссовского», «Зябликово» переводятся в режим перехватывающих: парковка там будет бесплатной для автовладельцев, если они в течение дня совершат не менее двух поездок на метро, МЦК и МЦД.

Новые платные парковки

В «местах притяжения» появились новые парковочные места для резидентов. Чаще всего это торговые и офисные центры, парки, магазины и т. д. Чтобы парковаться на них бесплатно, местным жителям необходимо получить разрешения. Так, в Москве таких мест около 300, к концу года будет тысяча. В основном, это коснется районов Аэропорт, Савеловский, Войковский, Коптево, а также Выхино-Жулебино, Внуково, Строгино и Чертаново. Среди новых парковочных зон появится 229 обособленных мест для резидентов, где остальным автомобилистам парковаться запрещается вообще. Штраф за нарушение — 5 тыс. рублей.

Отмечается, что список новых участков улиц с платными парковками обсуждали с советами муниципальных депутатов.

Впрочем, некоторые депутаты удивлены странностью отдельных решений: так, есть районы, где парковки не перегружены, но их все равно решили сделать платными. Складывается ощущение, что власти не столько заботятся о местных жителях, сколько пытаются создать максимальные проблемы автомобилистам, чтобы те отказывались от личного транспорта в пользу общественного.

Стоимость эвакуации авто

Еще одно нововведение — с 5 апреля также на 15% повышается цена на эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей: с 4,19 тыс. руб. за перемещение легковой машины мощностью от 80 до 250 л.с. (с учетом скидки при оплате на штрафстоянке) до 4,83 тыс. руб. По заверению властей, им пришлось пересчитать «экономически обоснованную цену».

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС