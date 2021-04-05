Он или она? Известно, кто чаще разбивает авто в тотал

Исследование составили страховщики, подсчитавшие ущерб по каско у водителей обоих полов.

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Полная конструктивная гибель автомобиля фиксируется в два раза чаще у страхователей-мужчин. На их долю приходится 67% случаев от общего количества «тоталей». Соответственно, «женские» машины бывают непригодными для восстановления и ремонта в 33% случаев. Средний убыток по каско у представительниц женского пола также поскромнее — 98,7 тыс. руб., что на 9% меньше, чем у мужчин, такие результаты получили аналитики страховой компании «Согласие».

В прошлом году клиентам-женщинам возместили ущерб по каско на сумму 1,4 млрд руб., мужчинам — 2,5 млрд рублей.

«Тотальный» топ-10 автомобилей возглавила модель Hyundai Solaris. За ней в порядке убывания следуют: Lada Largus, Volkswagen Polo, Kia Rio, Renault Logan, Lada Granta, Renault Duster и Kaptur, Skoda Rapid и Lada Vesta.

За прошлый год больше всего не подлежащих восстановлению автомобилей пришлось на Москву и Московскую область — 42% от общего количества «тоталов». На втором месте Санкт-Петербург и Ленинградская область (10%), на третьем — Новосибирск (3%). В десятку «убыточных» также вошли Казань, Екатеринбург, Красноярск, Махачкала, Тула, Пермь и Кемерово.

Самая высокая частота убытков, по статистике страховщиков, у владельцев марок Datsun, Peugeot и Hyundai. Это показали результаты ранее проведенного исследования.

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