Поставки советских автомобилей на Кубу начались в начале 1970-х годов — полвека назад. До этого остров снабжался машинами американского производства.

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На Кубе до сих пор часто можно увидеть человека, стоящего возле Лады советского производства с поднятым капотом и размышляющего о том, что в ней сломалось на этот раз.

Несмотря на недостатки, Лады на Кубе — предмет страсти и гордости. В стране, где не хватает автомобилей, Лады — атрибут высокого статуса своих владельцев, даже если им приходится идти на инженерные подвиги и огромные затраты, чтобы поддерживать свою «ласточку» на ходу.

Собственный клуб Lada

В конце прошлого года несколько человек основали клуб Lada Cuba Club, пишет Associated Press, и менее чем за четыре месяца в него записались около 140 членов, которые всячески помогают друг другу.

«Я всегда говорил, что Lada — это кубинец», — заявил Associated Press 29-летний механик Карлос Родригес, возглавляющий клуб.

Родригес недавно ездил на своей белой Lada 2106 1985 года выпуска, которая старше него на семь лет, на автомойку в районе Марианао в Гаване, где собралось около 50 владельцев Лад. Они мыли свои машины, говорили о них, шутили и хвастались ими. Затем они направились в парк, расположенный на окраине города. Так проходят встречи клуба.

Ремонт с творческим подходом

Некоторые машины имеют весьма необычные украшения. Например, советский герб в виде скрещенных серпа и молота. А в недрах машин бывают установлены нештатные детали, которые каким-то чудом подошли. Или их заставили подойти. Но некоторые предпочитают использовать для ремонта только оригинал.

«Здесь все в оригинале: кузов, крылья, двери, пороги — ничего не менялось», — гордо заявляет 45-летний госслужащий Александр Агирре, рассказывая о своей Ладе 1976 года выпуска.

Размер автопарка в штуках

В конце 1950-х годов Куба была одной из тех стран, где автомобилей практически не было. Не хватает там машин и сегодня. Поэтому автопарк Кубы очень стар. Настолько стар, что даже винтажен. Помимо Лад и Москвичей здесь можно встретить старые Форды, Понтиаки и Шевроле. Но их немного, и виной тому санкции, которые США вводили в отношении Кубы.

В начале 1970-х годов начали появляться первые Лады, вспоминает механик Вилли Йерро Аллен, выпускающий специализированный журнал под названием Excelencias del Motor. Власти никогда не разглашали информацию о том, сколько Лад было ввезено на Кубу. По оценкам экспертов — от 80 до 100 тысяч автомобилей.

В основном, машины работали в такси, а некоторые отправлялись на службу в правительственные учреждения. Небольшая часть шла на продажу.

«Моя машина принадлежала подполковнику и его жене — служащим бывшего Министерства экономики, — рассказывает 33-летний профессор истории Бенито Альбиса, который является вице-президентом клуба Lada и владельцем машины 1976 года выпуска. — После 40 лет владения автомобилем у них вдруг не стало денег на ее содержание и техническое обслуживание. И они продали ее мне».

Техническое обслуживание на Кубе — это испытание. Владельцы получают запасные части через так называемых «мулов» — людей, которые завозят их на остров по несколько штук за раз. Порой несложные запчасти приходится делать самим. Но кубинцы заявляют, что Лада на ходу того стоит.

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Фото: Associated Press, Eye / Unsplash, L'odyssée Belle / Unsplash