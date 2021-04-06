Дарвин рядом: на Байкале два грузовика провалились под лед

Драматические моменты погружения попали на видео.

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Несмотря на то, что весной из-за таяния выезд на лед смертельно опасен, водители двух грузовиков ЗИЛ-131 решили попытать счастья и сократить путь, следуя из населенного пункта Листвянка в поселок Большие Коты, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области. Предварительно водители разрушили ограждение на месте выезда с берега на лед, которое было сооружено как раз для таких претендентов на «премию Дарвина» администрацией поселка Листвянка. И может быть все бы обошлось, но обе машины под завязку были загружены досками.

В 17 часов в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Иркутской области поступила информация о происшествии. В 70 метрах от берега весенний лед, напитанный талой водой, начал раскалываться под тяжестью машин. Один грузовик полностью ушел под воду на глубину более 55 метров, второй оказался в воде частично, глубина под ним была 19 метров.

Пострадавших в результате инцидента нет — водителям и пассажирам удалось быстро покинуть тонущие транспортные средства.

Все это происходило напротив гостиницы «Маяк», на помощь к водителям направились очевидцы, гуляющие вдоль берега, они и успели заснять эти погружения.

По факту провала власти проводят проверку. В отношении водителей, допустивших грубейшее нарушение, составлены протоколы, они будут привлечены к административной ответственности. Это происшествие, кроме всего прочего, станет предметом рассмотрения природоохранной прокуратуры.

Один автомобиль, который лишь частично ушел под воду, удалось спасти, решается вопрос о подъеме другой машины со дня озера.

В настоящее время лед на Байкале непрочный, из-за потепления он разрушается, наблюдаются многочисленные трещины, и МЧС в который раз напоминает, что выезд на лед смертельно опасен и категорически запрещен.

На пустой 7-этажной парковке владелица этого Форда выбрала не самое удачное место, зато машину теперь не угонят.



Видео: YouTube