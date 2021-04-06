Все дело в том, как ведет себя пешеход: если он не изменил скорость или направление движения, а траектории участников движения не пересекаются, значит водитель может спокойно проехать, не останавливаясь.

Если пешеход ступил на зебру, а водитель не остановился, инспекторы ДПС часто выписывают штрафы, игнорируя разъяснения руководства. Суды начальных инстанций, как правило, их поддерживают, но водитель, если он достаточно упорный, может доказать, что ничего не нарушил, напоминает «Российская газета».

Еще в 2019 году водитель якобы не пропустил пешехода. На кадрах видеозаписи, сделанной на мобильный телефон инспектора, видно, что машина проехала переход задолго до того, как пешеход с противоположной стороны улицы дошел хотя бы до середины дороги. Экипаж ДПС устроил погоню за нарушителем, инспектор никаким доводам не внял и выписал штраф.

Районный суд встал на сторону инспектора, а в Мосгорсуде, в котором водитель попросил приобщить к делу разъяснения начальника Госавтоинспекции МВД России Михаила Черникова о том, в каких случаях водитель должен останавливаться перед пешеходным переходом, сослались на судебную практику и также ответили отказом.

Однако судья ссылалась на ошибочную практику, которая не раз была обжалована в вышестоящих инстанциях. Судья указала, что водитель, приближаясь к пешеходному переходу, обязан снизить скорость или остановиться перед ним, чтобы пропустить пешехода. Действительно так и было до 2014 года, когда формулировку изменили.

На это обратил внимание Второй кассационный суд, куда с жалобой обратился водитель. Он указал, что, исходя из взаимосвязи положений пункта 14.1 Правил дорожного движения и Конвенции о дорожном движении, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель обязан остановиться, чтобы пропустить пешеходов. Но если траектории водителя и пешехода не пересекаются, необходимость уступать дорогу отсутствует.

В Постановлении пленума Верховного суда говорится, что участники дорожного движения не должны начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к ним преимущество, изменить направление движения или скорость.

То есть, если пешеход продолжает движение, а водитель понимает, что он успеет проехать, не нарушив планы переходящего, который не меняет скорость или направление, то проехать он может. На это не раз указывал и водитель, пытаясь доказать свою правоту, но суды этот довод проигнорировали.

Второй кассационный суд, ознакомившись с видеозаписью, постановил, что водитель не нарушал Правила дорожного движения, а выводы должностных лиц и нижестоящих судей посчитал необоснованными.

Поэтому суд прекратил производство по делу за отсутствием состава правонарушения.

Правда, чтобы доказать свою правоту, у водителя ушло два года. Таким упорством мало кто может похвастать. Чаще водители не желают мотать нервы и тратить время и просто гасят штраф (от 1500 до 2500 рублей). Его размер, как правило, назначают по нижней границе, если уплатить в 20-дневный срок действует 50-процентная скидка, и сумма выходит небольшой.

В каких случаях пешеходу на зебре следует уступить дорогу, даже если он еще далеко и водитель понимает, что успевает проехать, подробно рассказано в нашем материале.

Фото: Замир Усманов/ТАСС