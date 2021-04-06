ОСАГО подорожает. Но не для всех

Могут существенно вырасти базовые ставки по обязательному автострахованию такси. Так или иначе, это отразится и на стоимости услуги, а может и на ее доступности.

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Страховщики совместно с ЦБ и Минфином обсуждают очередной пересмотр тарифов ОСАГО — на этот раз только для такси, стало известно «Коммерсанту».

Уровень выплат по авариям такси превышает сборы по ОСАГО на 62%, для выравнивания убыточности по сегменту страховщики просят поднять тарифы минимум на 60%.

С сентября 2020 года ЦБ расширил тарифный коридор и базовые ставки ОСАГО. Тогда для большинства частных владельцев легковых автомобилей расширение коридора составило 10%, для юрлиц — 20%, для такси — 30%. Однако страховщикам этого мало, теперь они хотят поднять тарифы для наиболее убыточного сегмента. Приводят такие данные: в такси средняя частота ДТП — 31% в год, а частота ДТП легковых автомобилей физлиц — всего 4,3%.

Выплаты по ОСАГО такси у страховщиков уже превышают сборы в этом сегменте на 62%. Для сравнения: выплаты физлицам с легковыми авто составляют 75% сборов.

На рынке говорят, что владельцы такси составляют малый процент от всех автовладельцев страны, но сильно осложняют жизнь страховым компаниям.

Есть автопарки, у которых вероятность аварии составляет 100%. Если ОСАГО использовать как финансовый рычаг, это заставило бы их внимательнее относиться к отбору, обучению и контролю своих водителей и транспорта, отмечают в РСА.

Участников рынка извоза это расстроило, они утверждают, что с помощью тарифного коридора ставку ОСАГО для такси и так уже подняли. Стоимость «автогражданки» для автомобиля таксиста уже в десять раз выше: там, где частный водитель заплатит за страховку 4 тыс. руб., таксист — все 40 тыс. рублей.

Если поднимут еще и базовую ставку, они прогнозируют снижение числа официальных перевозок и рост стоимости поездок. Кто-то говорит, что с рынка таким образом выдавят официальных перевозчиков, и вернутся бомбилы.

Ранее выдвигалась инициатива о запрете для мигрантов работать в такси.



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