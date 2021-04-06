Opel Crossland: прием заказов и цены

Автомобиль на российском рынке будет представлен в четырех комплектациях, цены стартуют от 1 699 000 рублей.

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Opel расширяет модельный ряд — помимо минивэна Zafira Life, кроссовера Grandland Х и «каблучка» Combo Life скоро в модельной линейке появится кроссовер Crossland. Это младший брат Грандлэнда, а конкурировать на российском рынке он будет с Kia Seltos или Skoda Karoq. Для нас модель новая, но в Европе Crossland дебютировал четыре года назад, а минувшей осенью был модернизирован и чуть обновился внешне.

Компактный городской кроссовер Opel Crossland стал первым Опелем в России с новым стилистическим элементом Opel Vizor: в единое целое объединены решетка радиатора, фары и фирменная эмблема Opel.

При обновлении у автомобиля появились защитные накладки спереди и сзади, светодиодные передние противотуманные фары, хромированные молдинги боковых окон (в зависимости от версии), а также 16- и 17-дюймовые колесные диски интересного дизайна, а задние фонари выполнены в форме крыльев.

На российском рынке автомобиль оснащается 1,2-литровым турбированным мотором мощностью 110 л.с. и шестидиапазонным автоматом. До «сотни» кроссовер разгоняется за 10,9 секунды, в городском режиме расходует 8,3 л топлива на 100 км, в загородном — 4,9 л, в смешанном — 6,2 литра.

На российском рынке автомобиль представлен в 4 комплектациях: Crossland — за 1 699 000 рублей, Edition — 1 899 000 руб., Elegance — 1 979 000 руб. и Ultimate — 2 119 000 рублей.

Уже в базовой версии Opel Crossland оснащается ABS+ESP, системой помощи при старте на подъеме, 6 подушками безопасности, системой мониторинга давления в шинах, креплениями Isofix, передними электростеклоподъемниками, кондиционером с фильтром частиц, зимним пакетом (подогрев передних сидений и рулевое колесо с отделкой из кожи и подогревом), круиз-контролем, системой предупреждения непреднамеренного выхода из полосы, задними датчиками парковки, датчиком света, светодиодными дневными ходовыми огнями, USB разъемом в центральной консоли и пакетом адаптации для России: металлической защитой двигателя, докаткой, генератором 150А и аккумуляторной батареей 12V 60AH. Стоимость авто в начальной версии составляет 1 699 000 рублей.

За доплату можно приобрести панорамную крышу, проекционный дисплей, отделку сидений перфорированной кожей, контрастную крышу белого цвета и окраску кузова металлик в одном из цветов на выбор: красный, синий, серый, серебристый, черный и оранжевый.

Топовая версия Ultimate дополнительно в своем оснащении имеет систему мониторинга слепых зон, пакет безопасности (система предупреждения усталости водителя, система предупреждения фронтального столкновения, система экстренного торможения и система обнаружения пешеходов перед автомобилем), тонировку задних стекол, систему автоматического маневрирования при парковке, бесключевой доступ в автомобиль с кнопкой запуска двигателя и многое другое.

1 апреля также озвучили цены на Opel Combo Life, компактвэн должен появиться у дилеров на днях.