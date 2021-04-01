Opel Combo Life: прием заказов и цены

Компактвэн будут выпускать на заводе «ПСМА Рус» в Калуге, в продаже он появится уже весной.

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Компания Opel объявила старт заказов на новый Combo Life, который позиционируют как автомобиль для бизнеса и жизни. Автомобиль для Европы не новый, но в России его впервые будут выпускать в Калуге.

На компактвэне можно отправиться на деловую встречу, перевезти офисное оборудование, встретить партнеров в аэропорту или на вокзале. Он подойдет предпринимателям, малым предприятиям, а также удобен в качестве семейного автомобиля. В Combo Life с комфортом разместятся пять человек, включая водителя, а благодаря трем раздельным задним сиденьям каждый пассажир сможет настроить удобную для себя посадку.

Среди полезных функций автомобиля: обогрев ветрового стекла, обогрев передних сидений, боковые зеркала с обогревом и функцией электроскладывания, противотуманные фары с функцией углового освещения, кондиционер, датчики дождя и света, рулевое колесо с регулировкой по вылету и высоте, 4 подушки безопасности для водителя и пассажира переднего сиденья, система контроля давления в шинах, два крепления для детских кресел Isofix.

Салон оборудован множеством ниш и полочек для хранения мелких вещей, общий объем которых составляет 154 л. В салоне предусмотрена мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном на базе Android, c доступом к интернету через Wi-Fi или через 4G USB-модем.

Дорожный просвет модели составляет 175 мм, объем багажника — 675 л, а за счет съемных сидений второго ряда общий объем пространства можно увеличить до 3000 л. Топливный бак рассчитан на 60 л.

Opel Combo Life доступен в версии с бензиновым двигателем 1.6 (115 л.с.), работающим в паре с 5-ступенчатой механикой или 6-ступенчатым автоматом. С таким мотором автомобиль расходует 6,7 л топлива на 100 км. Попросят за эти версии 1 334 000 и 1 474 000 рублей соответственно. А также предложат дизельный мотор 1.6 (90 л.с.), который агрегатируется 5-ступенчатой МКП. Такой автомобиль расходует 5 л топлива на 100 км и обойдется в 1 394 000 рублей.

Родственные модели Citro e n Berlingo Multispace и Peugeot Partner Crossway приобрести можно уже с марта этого года. Они чуть дешевле.



Фото: Opel