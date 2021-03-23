Citroen начала продажи нового Berlingo Multispace

Приобрести семейный автомобиль можно уже сейчас по цене от 1 259 000 рублей.

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В апреле 2021 года начнутся поставки нового Citroen Berlingo Multispace, который имеет повышенный запас прочности за счет того, что производится на базе коммерческого автомобиля.

Багажник машины вмещает 675 литров груза, а при сложенных задних сиденьях, которые имеют, кстати, индивидуальные регулировки, объем грузового пространства увеличивается до 3000 литров.

Машина прошла адаптацию для российских дорог и климата: лобовое стекло с обогревом, обогрев передних сидений и зеркал, аккумулятор на 60 А.ч и 70 А.ч, генератор с силой тока от 124 А до 188 А, 5-литровый бачок омывателя, противотуманки с функцией освещения поворотов, металлическая защита картера и 175-миллиметровый дорожный просвет.

Berlingo Multispace оснащается надежными и проверенными двигателями. Это 115-сильный бензиновый агрегат, работающий в паре с 5-ступенчатой механикой или 6-ступенчатым автоматом, а также турбодизель мощностью 90 л.с., к которому предлагается механическая коробка. Оба мотора имеют объем 1,6 литра.

Оснащение весьма богатое. Есть электростеклоподъемники, кондиционер, боковая сдвижная дверь, подушки безопасности, системы контроля давления в шинах, курсовой устойчивости, распределения тормозных усилий, дневные светодиодные ходовые огни, индикатор открытых дверей и двери багажного отделения и многое другое.

Цены на новый Citroеn Berlingo Multispace

1.6VTi 115 л.с. МКП—5 1 259 000 рублей 1.6VTi 115 л.с. АКП-6 1 399 000 рублей 1.6HDi 90 л.с. МКП—5 1 319 000 рублей

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Фото: Citroen