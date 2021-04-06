ДТП с Ефремовым: трех свидетелей судят за ложные показания

Все трое утверждали, что актера не было за рулем.

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Следственное управление ГУ МВД России по городу Москве заверило предварительное расследование трех уголовных дел о даче заведомо ложных показаний, пишет сайт МВД Медиа. Все дела возбуждены против свидетелей, которых привлек адвокат Михаила Ефремова после смертельного ДТП, случившегося по вине актера 8 июня 2020 года.

Еще в ноябре прошлого года представители МВД сообщали о возбуждении этих уголовных дел. В ходе суда над Ефремовым двое подозреваемых сообщили, что стали очевидцами ДТП и видели за рулем автомобиля Ефремова другого человека, в то время как сам Ефремов стоял рядом. Еще один подозреваемый описал внешность мужчины, который якобы садился на заднее сиденье машины еще до аварии, причем за рулем автомобиля в этот момент никого не было.

Эти утверждения противоречили собранным доказательствам. Следствие изучило материалы прокуратуры и установило, что все трое дали заведомо ложные показания. «В ходе предварительного расследования проведены портретные и психолого-психологические экспертизы, допрошено более десяти свидетелей, изъяты видеозаписи и документы, имеющие доказательственное значение для уголовных дел», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Всем фигурантам предъявлены обвинения, для них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

1 апреля 2021 года на Садовом кольце в Москве, недалеко от прошлогодних трагических событий произошло еще одно ДТП — с участием блогера Эдварда Била, за которым числится 566 нарушений ПДД. В аварии участвовало пять машин, одна из пострадавших женщин до сих пор находится в коме.

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

Видео: Youtube/МВД Медиа