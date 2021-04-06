Новая версия мотоцикла Урал: ее сделают вместе с поклонниками

Специальный вариант модели Ural gear Up будет выпущен к 80-летию завода.

Материалы по теме Берем старый Урал и доводим до совершенства (видео)

Первые серийные мотоциклы М-72 появились на свет в августе 1941 года — правда, тогда это был еще Московский мотоциклетный завод, который после эвакуации стал Ирбитским. Тем не менее 80-летний юбилей на ИМЗ будут отмечать именно в 2021-м, и по этому поводу собираются выпустить специальную версию мотоцикла Ural Gear Up. Ее решено подготовить совместно с поклонниками марки.

«Поучаствовать может любой желающий, как профессиональный дизайнер, так и тот, кто рисовать совсем не умеет! Мы будем рады каждому участнику нашего конкурса и специально для самых маленьких поклонников подготовили раскраски в виде мотоцикла Ural Gear Up», — сообщает официальный сайт ИМЗ.

Условия конкурса предельно просты: чтобы претендовать на призы, нужно раскрасить мотоцикл Ural Gear Up и прислать работы на почту ural80@uralmoto.ru. Лучшие работы попадут в официальные аккаунты бренда.

Работа победителя будет воплощена в жизнь, а еще ему достанется эксклюзивная куртка Ural и две юбилейные футболки. Обладатели второго и третьего мест также будут награждены памятными призами. Итоги конкурса будут подводить 25 апреля.

Резонансной новинкой от ИМЗ недавно стала модель Урал Боббер LE.

Фото: uralmoto.ru