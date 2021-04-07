Музыканты спели про ямы и канавы в своем городе

Песню на злободневную тему выпустила группа «Синдром отмены» из Ярославля.

На своей странице в Фейсбуке ребята пишут: «Друзья! Сегодня мы поднимаем одну очень злободневную тему, когда проблема дорог в России, по мнению некоторых медийных лиц, решена! Целиком и полностью. Смотрите и решайте сами...» Между прочим, клип на песню «Ямы и канавы» смонтирован из видеожалоб из городских групп в соцсетях, которые публиковали зимой 2021 года.

Ребятам было из чего выбирать, материала предостаточно.

И слова песни доходчивые:

— Не бывало чудес, пока я за руль не залез. Это жуткий стресс, и ни запить его, ни заесть. Ямы и канавы, лужи да ухабы.

Жители города в восторге от песни земляков и считают, что это видео должно быть в топе Ютуба, но почему-то его там нет. Среди пользователей соцсети кто-то пишет, что надо не песенки про плохие дороги петь, а устраиваться дорожными рабочими. А кто-то возмущается, что такие дороги в столице Золотого кольца России.

Жители же Благовещенска поступили по-другому — они просто прокатили своего мэра по дорожным ямам.



Видео: YouTube