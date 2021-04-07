Китайский бренд впервые попал в Топ-10 продаж по России

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Китайская марка Haval попала на десятое место в рейтинге продаж за март 2021 года, по данным АЕБ, продав 2833 автомобиля. Если исключить из списка коммерческие машины ГАЗ, то по реализации легковых автомобилей указанный бренд в первый месяц весны оказывается даже выше, на девятом месте, замечают «Китайские автомобили». По итогам квартала Haval пока на 13-м месте.

Вместе с тем в рейтинге моделей-бестселлеров нет ни одной из четырех входящих в российскую линейку и локализованных на заводе Haval под Тулой. А ведь у марки есть соплатформенные модели, весьма близкие по потребительским качествам и целевой аудитории,-- это кроссовер F7 и кросс-купе F7x. Заметим, что если бы это была одна модель с парой модификаций, она наверняка могла бы зацепиться за Топ-25 — АВТОВАЗу, например, подобный ход с объединением Niva Legend и Niva Travel в одно семейство помог выйти на второе место по продажам в сегменте SUV.

Haval F7x

В тройке самых успешных в России китайских брендов Haval остается на первом месте. На втором и третьем местах — Chery и Geely, продавшие в марте 2398 и 1732 машины. Рост продаж по сравнению с мартом 2020 года у марок «первой китайской тройки» составил, соответственно, 77, 194 и 85%.

Недавно компания Haval обновила рамный внедорожник H9 и назвала его российские цены и комплектации.

Фото: Haval