Обновленный Haval H9: цены и комплектации

Рамный внедорожник, флагман линейки китайского бренда, уже доступен для заказа в дилерских центрах по цене от 2 620 000 рублей.

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В официальных дилерских центрах Haval внедорожник H9 2021 модельного года предложат только с бензиновым двигателем.Дизайн автомобиля остался прежним, все изменения произошли внутри.

Все версии Haval H9 теперь оборудованы мультимедийной системой с 9-дюймовым дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и улучшенным качеством графики, а также обновленной цифровой панелью приборов.

Представлено три комплектации автомобиля: в версии Comfort за него просят 2 620 000 рублей, Elite — 2 820 000 рублей, Premium — 2 990 000 рублей.

Компания доработала бензиновый двигатель, увеличив крутящий момент с 350 Н·м до 380 Н·м, при этом мощность его уменьшили с 245 л.с. до 218 л.с., зато теперь он соответствует эко-стандарту Евро-6.

В топовой версии Haval H9 оснащается функцией блокировки переднего дифференциала (в дополнение к блокировке заднего дифференциала, которая была раньше). Haval H9 Elite и Premium оборудованы системами Off-Road круиз-контроля (позволяет задать постоянную скорость движения на сложных участках дороги) и помощи при повороте на бездорожье (уменьшает радиус разворота в ограниченном пространстве приблизительно на 1 метр).

Обновленный внедорожник оснащается электроусилителем руля, благодаря чему система предупреждения о выходе из полосы движения дополнилась функцией возврата в полосу.

Список электронных ассистентов водителя версий Elite и Premium расширен, за счет системы предупреждения об открытой двери и о наезде автомобиля сзади, управления дальним светом и распознавания дорожных знаков (последние две доступны только в топовой комплектации).

В версии Premium изменена отделка салона: кожа Nappa в черном и коричневом исполнении приобрела новый ромбовидный рисунок.

Рамный внедорожник Haval H9 собирают на российском заводе компании в Тульской области.