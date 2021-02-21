Известно название нового кроссовера Haval для России

На трех внешних рынках китайский кросс будут называть Jolion — «радостный лев».

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Новый кроссовер Haval, уже прошедший тестовую сборку на предприятии китайского бренда под Тулой, получил серийное имя. Напомним, концепт, показанный в ноябре 2020 года на автосалоне в Гуанчжоу, именовался First Love, но на самом деле это лишь перевод китайского названия Chulian — именно так серийную машину называют в Китае.

Но для ряда рынков название немного изменят — в Ираке, Украине и, вероятно, Азербайджане модель будет называться Jolion («Джолайон»), от слов joy («радость») и lion («лев»), сообщают «Китайские автомобили». Российского варианта названия пока нет, равно как и официального подтверждения скорого старта, но патент в РФ уже получен, а на российском заводе отрабатывают техпроцессы сборки.

Фототизер Haval Jolion для Украины. L2 означает автопилот второго уровня.

Если учитывать габариты, в одноклассниках на российском рынке у Haval Jolion окажутся VW Tiguan, Kia Sportage и Hyundai Tucson, но цены, по прогнозам, будут приблизительно на уровне более компактных Hyundai Creta, Kia Seltos и Skoda Karoq.

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Уже известны детали, присущие машине для украинского рынка, где новинку ожидают во втором квартале 2021 года. Будет множество систем помощи водителю, включая автопилот второго уровня (L2), но цену обещают выставить привлекательную. Базовая версия Comfort будет комплектоваться 15-литровой турбочетверкой на 143 л.с., работающей с 6-ступенчатой механикой, а две верхних комплектации пойдут с роботом 7DCT, при чем одна из них будет полноприводной.

В России у Haval большие планы: Jolion будет одной из пяти моделей, которые бренд собирается запустить в России до 2023 года.

Фото: Haval