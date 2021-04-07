Новый грузовик «КАМАЗ-мастер»: первые изображения

Машина должна получить новейшую кабину К5, которую пока использует лишь серийный магистральный тягач КАМАЗ-54901.

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Заводская команда КАМАЗа, участвующая в ралли-рейдах, готовит к первым стартам принципиально новый спортивный автомобиль. Главным внешним отличием машины должна стать новая кабина К5 серийного тягача КАМАЗ-54901 — та самая, которую КАМАЗы унаследовали от Mercedes-Benz Actros BM963 образца 2012 года, напоминает «Русский автомобиль». Ранее руководитель «КАМАЗ-мастера» Владимир Чагин сообщал, что сборка рамы и работы по внешнему виду раллирейдовой машины близятся к завершению.

Однако пока официальных изображений автомобиля нет. Независимый дизайнер, выкладывающий свои скетчи в Instagram под ником Eugene_arttime, сделал попытку представить, каким будет новый спортпрототип команды из Набережных Челнов. Вполне можно допустить, что реальный облик машины окажется близким к тому, что показан на этих изображениях.

Машину могут представить в самое ближайшее время, потому что на достройку остается всего около двух месяцев — новый спортивный КАМАЗ, по планам, должен дебютировать на ралли-рейде «Шелковый путь».

Напомним, актуальная спортивная машина команды — это КАМАЗ-43509, оснащенный кабиной предыдущего поколения. Кроме того, в качестве эксперимента «КАМАЗ-мастер» построил прототип с капотной компоновкой кабины — КАМАЗ-43509К

Недавно КАМАЗ-43509К был показан в подробном видеосюжете, созданном силами заводского спортивного коллектива.

Фото: Instagram/Eugene_arttime